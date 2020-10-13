Возможность роста цен на нефть до 70 долларов поставили под вопрос

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Стоимость нефти к 2025 году вырастет до 71 доллара за баррель, к 2030 году — до 76 долларов, а к 2040-му — до 85, говорится в докладе МЭА World Energy Outlook 2020. Однако считать, что такой прогноз может осуществиться, преждевременно. Нефтяные цены без новой сделки ОПЕК+ будут крайне нестабильными. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Эксперт полагает, что давать прогноз на пять лет вперед крайне сложно.

— Хотя МЭА считается одной из самых уважаемых организаций, способных дать прогноз об изменении цен на топливо, даже оно сейчас вынуждено заниматься гаданием на кофейной гуще. Количество факторов, способных повлиять как на резкий рост, так и на резкое падение цен, очень велико, — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

На ситуации на нефтяном рынке могут сказаться пандемия и снижение числа инвестиций. Кроме того, происходит естественное истощение месторождений.

— Текущие ценовые условия не способствуют высокому инвестированию. Произошел пересмотр позиций многих европейских банков относительно нефтяного бизнеса, многие могут отказать нефтяной промышленности в кредитовании. Еще надо учитывать геополитическую напряженность, которую чрезвычайно сложно прогнозировать, — заметил Белогорьев.

Как именно изменятся цены на нефть, эксперт ответить затрудняется, но уверен, что они будут крайне нестабильными, если не будет подписана новая сделка ОПЕК+.

— Точно можно сказать одно: если не будет стабилизирующих и сдерживающих соглашений, вроде ОПЕК+, цены на нефть, особенно среднесуточные, будут меняться очень резко и болезненно. Они будут летать вверх и вниз в диапазоне нескольких десятков долларов за крайне короткие сроки, что ударит и по производителям, и по потребителям, — предупреждает Белогорьев.

Наравне с Саудовской Аравией и США Россия входит в число стран с наименьшими операционными издержками по нефти. Так что на фоне нестабильности Москва может «даже усилить позиции», потому что с рынка уйдут более слабые производители.

— Треугольник Россия — США — Саудовская Аравия будет определять ценовую политику еще довольно долгое время, — добавил эксперт.

Накануне ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,08 процента и составили 39,46 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы марки Brent увеличились на 0,07 процента — до 41,75 доллара за баррель.

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