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Банки увеличили кредитный портфель во время пандемии
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Банки увеличили кредитный портфель во время пандемии

Ирина Ковган

Экономика

Крупные финансовые организации в период кризиса, вызванного коронавирусом, смогли увеличить кредитный портфель. Они обошли своих более мелких конкурентов по росту активов и привлечению новых клиентов.

Согласно исследованию, которое провели эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», с апреля по август 2020 года корпоративный портфель крупных банков вырос на четыре, а розничный — на пять процентов. У более мелких игроков рынка динамика была отрицательной: до минус семи процентов.

Кроме того, вклады населения в средних и малых банках сократились на семь процентов, а крупнейшие организации зафиксировали приток средств на уровне трех процентов.

— Как мы и предполагали, развитие отрасли во втором квартале пошло по сценарию умеренного стресса, — рассказал руководитель направления банковских рейтингов агентства Михаил Доронкин. — Крупным российским финансовым организациям удалось избежать повторения сложной ситуации, которая сложилась в кризисные 2008–2009 годы. Воздействие пандемии на банковскую отрасль было крайне неоднородным. Однако анализ показал, что крупные банки в целом заметно лучше чувствовали себя в период острой фазы пандемии, а именно в апреле-июне 2020 года, и повысили эффективность, несмотря на возросшие риски.

По словам эксперта, крупные финансовые организации смогли воспользоваться устойчивым снижением процентных ставок в экономике, чтобы повысить эффективность своего бизнеса, перестроить многие внутренние процессы, оптимизировать расходы.

Михаил Доронкин считает, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом болезненно отзовется банкам.

Эксперт прогнозирует высокую вероятность существенного снижения экономической активности в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, что в топ-30 российских банков входят «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», Московский кредитный банк и другие.

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