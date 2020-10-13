«Этап трансформации»: эксперты объяснили, зачем нужен цифровой рубль

Рубль в будущем станет виртуальным / Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 13 октября, Банк России объявил, что обсуждает вопрос о выпуске цифрового рубля. Как отметили в Центробанке, виртуальная российская валюта должна расширить возможности в процессе ее использования. «Вечерняя Москва» обратилась к экспертам, и они рассказали о перспективах использования виртуального рубля.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов считает появление крипторубля естественной ступенью развития экономики и технологий.

— Каждая страна стремится иметь свои цифровые деньги. Когда мы сейчас говорим о криптовалюте, то подразумеваем биткоин, например. И ни одна страна не является для него центром эмиссии, не может его проконтролировать даже в плане регулировки стоимости. Поэтому все государственные системы хотели бы иметь свою альтернативу, чтобы обезопасить себя и при этом не терять контроль за собственной экономикой, — пояснил финансист.

Он напомнил, что цифровая валюта — способ мгновенного расчета, быстрого платежа, когда нет никаких посредников между носителями цифровых денег. По словам Антонова, для России, которой постоянно угрожают европейские и американские партнеры отключением от систем Visa и SWIFT, введение цифрового рубля — способ обезопасить себя.

Собеседник «Вечерней Москвы» признал, что имеются и некоторые риски.

— Да, существуют определенные проблемы вокруг безопасности цифровой валюты, в том числе связанные с анонимностью. Но эти проблемы будут со временем решаться, — сказал он.

Эксперт уточнил, что основная причина разговоров о криптовалюте в России — это экспериментальный ввод криптовалюты в Китае. Алексей Антонов добавил, что в качестве лотереи наш дальневосточный партнер разыгрывает 50 миллионов цифровых юаней.

— Эти юани сгорят через месяц, а система сможет отследить транзакции, которые люди при помощи этих цифровых юаней будут совершать, и сделать выводы о дальнейшем применении криптовалюты, — отметил аналитик.

Антонов констатировал, что в этом смысле Россия уже оказалась в положении догоняющего.

Экономист, независимый финансово-экономический эксперт Антон Шабанов считает, что виртуальный мир — это норма.

— Цифровая валюта — это просто очередной этап трансформации валюты как таковой. Как натуральный обмен, монеты, бумажные деньги, безналичный расчет, банковские карты. Сама система развивается. Виртуальная валюта или криптовалюта — такой же этап этого развития. Не только российский Центробанк, но и все страны мира присматриваются к полностью виртуальной валюте без физического носителя, — сообщил экономист.

Шабанов уточнил: что и как будет происходить в этом отношении в России — пока непонятно, что будет в мире — тоже неясно, ведь полноценных прецедентов нет. Эксперт добавил, что непонятно также, какими будут формат и ограничения валюты по обороту.

Он пояснил, что пока есть только идея отвязки денег от физического носителя: мы уже постепенно переходим на виртуальные транзакции, просто пока что в виде безналичных платежей с наличием банковской карты. А цифровая валюта, по мнению финансиста, может быть полностью виртуальным кошельком, например, непосредственно в самом Центробанке.

Антон Шабанов подчеркнул, что криптовалюта, имеющаяся сейчас, ничем не подкреплена.

— Нет никаких правил игры: за счет чего она формируется, что она может делать, чего делать нельзя. Когда будет официальная государственная криптовалюта, — сказал экономист, — к ней будут применяться все правила эмиссии, а ЦБ будет определять правила.

Эксперт напомнил, что биткоин можно «намайнить», а государственная виртуальная валюта предполагается только в том количестве, которое Центробанк сможет гарантировать.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в пресс-службе Центробанка подчеркнули, что криптовалюты и стейблкоины не являются деньгами, так как они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом.

В пресс-службе регулятора также отметили, что использование криптовалют означает высокий риск финансовых потерь для граждан. Кроме того, эти активы могут быть применены для обслуживания теневого оборота. Именно поэтому в России запрещено использование криптовалют для расчетов.

Между тем разговоры об использовании цифровых валют ведутся уже не первый год. На днях о возможном введении цифрового евро также заявили и в Европейском центральном банке (ЕЦБ). При этом там отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что цифровой евро должен не заменить наличные деньги, а только дополнить их. По ее словам, возможное введение цифровой валюты ЕС в первую очередь «направлено на предпочтения потребителя».

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