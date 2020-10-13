ЦБ допустил создание цифрового рубля как новой формы денег

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Цифровой рубль может стать новой формой денег. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте Банка России.

Планируется, что цифровой рубль будет выполнять три функции денег, а именно являться средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. С его помощью можно будет выполнять платежи онлайн. При осуществлении офлайн-транзакций пользователи должны будут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке. Оплачивать можно будет любые товары и услуги.

Для введения цифрового рубля необходимо создание дополнительной платежной инфраструктуры. Это поспособствует укреплению устойчивости и надежности бесперебойной работы платежной системы и денежных расчетов на территории страны. Банк России пока еще не принял решение о выпуске цифрового рубля.

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