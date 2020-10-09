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ЦБ лишил лицензии банк «Майский»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

ЦБ лишил лицензии банк «Майский»

Вероника Кузьминова

Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Майский», зарегистрированный в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба Банка России со ссылкой на указ, подписанный в пятницу, 9 октября.

По данным ЦБ, банк нарушил законодательства в сфере легализации доходов от преступных схем и финансирования терроризма. «Майский» документально не фиксировала операции, которые подлежат обязательному контролю. Также кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

— В Банк «Майский» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, — говорится на сайте ЦБ.

Вкладчикам вернут деньги в размере стопроцентного остатка, но не больше 1,4 миллиона рублей на одного человека. Уточняется, что «Майский» занимал 350 место в банковской системе страны. Кредитная организация зарегистрирована в городе Майский Кабардино-Балкарской республики.

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