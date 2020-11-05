Бюджет социального значения

Ученицы 11-го медицинского класса школы № 2097 София Кузина (слева) и Яна Луканина на уроке химии. В бюджете столицы на 2021 год на оснащение инновационным учебным оборудованием начальных и профильных классов в старшей школе предусмотрено 7,5 миллиарда рублей / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Московскую городскую думу проект бюджета на 2021–2023 годы. В среду, 4 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, на что будут направлены средства.

Столичный бюджет прежде всего сохранит свою социальную направленность.

— Несмотря на пандемию, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены, — подчеркнул Сергей Собянин. — Наши главные приоритеты: городские программы развития здравоохранения, образования, транспортной системы.

Важно отметить, что расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3 152,75 миллиарда рублей — этот показатель соответствует уровню, утвержденному Законом о бюджете на 2020 год. При этом доходы составят 2 642,74 миллиарда рублей, а дефицит бюджета будет на уровне 510 миллиардов. В 2022 году расходы составят 3 235,6 миллиарда рублей, доходы — 2895 миллиардов. На 2023 год расходная часть составит 3 344,7 миллиарда рублей, доходная — 3161,3 миллиарда. При этом в плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита столичного бюджета.

Здравоохранение

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 56 процентов расходов города, а это 1,8 триллиона рублей, будет направлено на социальную сферу, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов составит порядка 2,1 триллиона рублей.

— В том числе заложен рост на 12 процентов расходов на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года — расходы на него вырастут до 447,1 миллиарда рублей, — сказал он.

Обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям (профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь), а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения, являются приоритетами.

— На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 миллиарда рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 миллиардов рублей, — добавили в пресс-службе мэрии Москвы.

Социальная поддержка

На 7 процентов увеличиваются расходы столицы на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной формах. Так, на доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многое другое в бюджете предусмотрено 529,4 миллиарда рублей. Будет продолжена программа «Московское долголетие», на ее реализацию предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.

— На прямые денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 63,5 миллиарда рублей, старшему поколению — 188,8 миллиарда рублей, — уточнили в столичной мэрии.

Кроме того, проект бюджета позволит повысить зарплату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников. Также будет уделено внимание развитию системы образования. Предусмотрено 7,5 миллиарда рублей на оснащение инновационным оборудованием начальных классов и профильных классов в старшей школе.

Помощь компаниям

Продолжится поддержка реального сектора экономики, в том числе в связи с мировой пандемией. Будут сохранены такие меры, как расширение перечня получателей субсидий, сокращение количества подаваемых заявителями документов, введение новых видов субсидий, в том числе на продвижение товаров онлайн, экспорт товаров. На прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году предусмотрено 5 миллиардов рублей.

— Важно, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на снижение доходов, связанное в том числе с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот. Для этого впервые более чем за 10 лет правительство Москвы выходит на рынок заимствований, — отметил Владимир Ефимов.

Перспектива

Задачи у бюджета на ближайшие три года серьезные. Реализация программ, на которые заложено финансирование, обеспечит восстановление экономического роста и преодоление негативных последствий пандемии, повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности Москвы, проведение массовой вакцинации населения против COVID-19, поддержку граждан, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, рост доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы, а также улучшение качества и комфорта предоставления услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения и досуга. Кроме того, улучшится работа общественного транспорта, снизится время и повысится комфорт поездок по городу. Отдельно заложены средства на реализацию программы реновации и устойчивость бюджетной системы.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Платонов,президент Московской торгово-промышленной палаты:

—Бюджет Москвы, формируемый за счет налогов горожан, в том числе почти на 25 процентов от перечислений малого бизнеса, уже много лет традиционно носит социальную направленность. Но проект на 2021–2023 годы выделяется даже в этом ряду. Несмотря на незапланированные ощутимые траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но и увеличилась.

Екатерина Лисицына, директор образовательно– научного центра «экономика» РЭУ им. Плеханова:

—Бюджет — это концентрированное выражение экономической политики. В данном смысле проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняет преемственность бюджетам прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным, что четко прослеживается в структуре расходов.

Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы:

— Бюджет Москвы всегда является примером для других регионов. Социальная поддержка направлена на все категории нуждающихся граждан. И сейчас, в непростое для всех время, это особенно важно для москвичей.

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