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Сергей Собянин призвал москвичей поддерживать друг друга
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин призвал москвичей поддерживать друг друга

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, а также призвал оказывать друг другу поддержку. Соответствующий пост появился на его странице «ВКонтакте».

— Внимание к ближнему, уважение к традициям каждого народа — в этом сила нашей великой страны. Желаю всем крепкого здоровья, добра и мира! — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин также поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что события ноября 1612 года остаются актуальным уроком истории на данный момент. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило столицу от польских интервентов.

В свою очередь, 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов вместе с представителями молодежных организаций. Он высказал мнение о том, что граждане должны знать свои права, а также не забывать об обязанностях.

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