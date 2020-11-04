Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в столице. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов вместе с представителями молодежных организаций.

После возложения цветов Путин пообщался с представителями молодежных организаций. В беседе с ними президент высказал мнение о том, что граждане должны знать свои права, а также не забывать об обязанностях.

— Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца начали бы собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву, — подчеркнул Владимир Путин.

Также в этот день глава государства посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, построенный на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Кроме того, президенту будет представлен обновленный колокольный звон Курантов Спасской башни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Глава города отметил, что события ноября 1612 года остаются актуальным уроком истории на данный момент.

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