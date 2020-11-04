Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Фото: Лидеры России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что события ноября 1612 года остаются актуальным уроком истории на данный момент. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило столицу от польских интервентов.

— День народного единства пробуждает в нас чувство сопричастности к российской истории и великой культуре, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и мы едины. А единство является прочным фундаментом современного развития России и ее столицы, — уточнил Собянин.

День народного единства празднуют в стране 4 ноября с 2005 года. В память о победе 1612 года в 1630-е годы на Красной площади был построен Казанский собор.​​

Ранее сообщалось, что специально ко Дню народного единства портал «Узнай Москву» вместе с агентством «Мосгортур» подготовил для жителей столицы новый квест. Он знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отмечается, что отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам.

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