Онлайн-квест ко Дню народного единства появился на портале «Узнай Москву»

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Специально ко Дню народного единства портал «Узнай Москву» вместе с агентством «Мосгортур» подготовил для жителей столицы новый квест. Онлайн-викторина состоит из девяти вопросов. Ее итогами можно поделиться в социальных сетях.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл сообщил, что День народного единства имеет глубокие корни в стране.

— Новый квест знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам, — уточнил Шакрыл.

Для того, чтобы ответить на вопросы, пользователи должны вспомнить год, когда День народного единства объявили общероссийским праздником.

Несколько вопросов квеста будут посвящены событиям, происходящим в столице в ноябре 1612 года. Также в викторине будут вопросы о Смутном времени в России. Также участники должны назвать событие, которое отмечали с середины XVII века до 1917 года.

Вопросы квеста потребуют от участников широкого кругозора. Так, один из них посвящен опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по произведению Александра Пушкина, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заключительное задание онлайн-викторины будет связано с именем одного из вдохновителей народного ополчения — патриархом Гермогеном. Чтобы ответить на вопрос викторины, нужно будет вспомнить, как звали священнослужителя в миру.

Ранее сообщалось, что библиотеки Департамента культуры Москвы приглашают на осеннюю серию онлайн-встреч с современными российскими писателями, авторами книг для детей и литературными критиками. В ноябре будет 13 таких мероприятий. Прямые трансляции пройдут на YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

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