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Столичные библиотеки пригласили горожан на виртуальные встречи с писателями и критиками
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные библиотеки пригласили горожан на виртуальные встречи с писателями и критиками

Юлия Ямпольская

Город

Библиотеки Департамента культуры Москвы приглашают на осеннюю серию онлайн-встреч с современными российскими писателями, авторами книг для детей и литературными критиками. В ноябре будет 13 таких мероприятий. Прямые трансляции пройдут на YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

Во время эфира жители смогут задать вопросы в чатах и комментариях. Регистрация на онлайн-встречи не нужна. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Прямые трансляции начнутся 4 ноября. В 14:00 состоится встреча с писательницей Диной Рубиной на YouTube-канале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» библиотек центра Москвы.

В этот же день в 19:00 Детская центральная библиотека № 46 имени И. З. Сурикова приглашает жителей столицы на прямой эфир с детской писательницей Хельгой Патаки.

Также в пятницу, 6 ноября, в 14:00 Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина в своем инстаграм-аккаунте приглашает горожан пообщаться с писателем Сергеем Белорусцем.

А 12 ноября в 19:00 Дом Гоголя на своем YouTube-канале, а также на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» ждет на виртуальной встрече с писателем Екатериной Андрусович.

На следующий день, 13 ноября, в 19:00 столичная библиотека № 68 приглашает детей и их родителей на встречу с автором «Заметок Гоши Куницына, ученика 4 «А» класса» Софьей Ремез. Стать участником встречи можно в инстаграм-аккаунте библиотеки.

Также 20 ноября в 19:00 горожане смогут задать вопросы писательнице Марине Степновой в инстаграм-аккаунте библиотек северо-востока Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Последняя встреча осеннего цикла состоится 26 ноября в 11:00. Ее организует библиотека № 172 на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Детский писатель Ольга Малышкина, пообщается с жителями и ответит на их вопросы.

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