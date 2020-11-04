Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Праздничная программа пройдет в Музее Победы в День народного единства
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Праздничная программа пройдет в Музее Победы в День народного единства

Татьяна Плотникова

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства, ряд праздничных мероприятий: мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы.

Творческую программу откроют профессиональные кукольники, художники и мультипликаторы из Центра ремесел «Семейные традиции». Участников мастер-класса «Ангел в облаках» научат создавать ватные игрушки.

Гостям также покажут интерактивную выставку работ ведущих мастеров России.

Затем детей пригласят на мастер-класс «Салют Победы» под руководством заслуженного учителя России Ольги Нерсесовой — юные художники нарисуют свой дом и праздничный салют. Из работ будет составлена «кинопанорама» салюта над Москвой.

Школа мозаики «Фавока» поделится интересными фактами о мозаичном искусстве и научит делать мини-панно своими руками.

Для любителей анимации в кинозале «Конев» пройдут два мастер-класса. Их участникам расскажут, как сделать мультфильм своими руками, а также познакомят с особенностями кукольной анимации.

Посетители Музея Победы 4 ноября смогут побывать на встрече с актером и режиссером Иваном Охлобыстиным, а также увидеть интересные ленты в рамках кинофестиваля.

Мероприятия организованы в рамках кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который в эти дни проходит в кинотеатре «Поклонка». Вход на все кинопоказы и мероприятия по бесплатным пригласительным билетам. Действуют льготные цены на билеты в Музей Победы при наличии пригласительного билета на кинофестиваль.

Записаться на мероприятия фестиваля и получить электронные билеты можно на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения — в этот год в России впервые праздновали День народного единства.

Читайте также: Бесплатные онлайн-лекции об астрономии пройдут в Московском планетарии

музей Победымастер‑классыДень народного единства
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте