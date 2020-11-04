Праздничная программа пройдет в Музее Победы в День народного единства

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства, ряд праздничных мероприятий: мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы.

Творческую программу откроют профессиональные кукольники, художники и мультипликаторы из Центра ремесел «Семейные традиции». Участников мастер-класса «Ангел в облаках» научат создавать ватные игрушки.

Гостям также покажут интерактивную выставку работ ведущих мастеров России.

Затем детей пригласят на мастер-класс «Салют Победы» под руководством заслуженного учителя России Ольги Нерсесовой — юные художники нарисуют свой дом и праздничный салют. Из работ будет составлена «кинопанорама» салюта над Москвой.

Школа мозаики «Фавока» поделится интересными фактами о мозаичном искусстве и научит делать мини-панно своими руками.

Для любителей анимации в кинозале «Конев» пройдут два мастер-класса. Их участникам расскажут, как сделать мультфильм своими руками, а также познакомят с особенностями кукольной анимации.

Посетители Музея Победы 4 ноября смогут побывать на встрече с актером и режиссером Иваном Охлобыстиным, а также увидеть интересные ленты в рамках кинофестиваля.

Мероприятия организованы в рамках кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который в эти дни проходит в кинотеатре «Поклонка». Вход на все кинопоказы и мероприятия по бесплатным пригласительным билетам. Действуют льготные цены на билеты в Музей Победы при наличии пригласительного билета на кинофестиваль.

Записаться на мероприятия фестиваля и получить электронные билеты можно на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Музей Победы проведет экскурсии для детей 2005 года рождения — в этот год в России впервые праздновали День народного единства.

Читайте также: Бесплатные онлайн-лекции об астрономии пройдут в Московском планетарии