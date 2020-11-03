Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реконструкции здания филиала №2 детской городской поликлиники №125 в Лианозово. Он отметил, что программа реконструкции медицинских учреждений является самой крупной в стране и за всю историю столицы.

По его словам, первые 11 поликлиник обновят в ноябре, еще 25 — до конца 2020 года.

— И дальше следует комплектация оборудованием, пусконаладочные работы, и надо обживать поликлиники, — уточнил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что сроки реализации программы сокращаются.

— Начинали с проектных решений от полутора лет, потом переместились до года, и сейчас реально делаем за пять-шесть месяцев комплексный ремонт. Здесь ничего не осталось, кроме стен, и то пришлось реконструировать, — цитирует Собянина

Глава города подчеркнул, что при реконструкции здания были учтены предложения горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

— Самое главное, чтобы вы, начав работу, могли показать хороший сервис, хорошее отношение, хорошие качества работы для маленьких ваших пациентов, — добавил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин согласовал проект планировки участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами. Он отметил, что Дорогомиловская набережная станет новым местом отдыха для жителей и гостей столицы. Ее обновление свяжет территории. По его словам, вдоль реки появится прогулочный и велосипедный маршрут, а также беговые дорожки.

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