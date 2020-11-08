Пандемия коронавируса показала возможности ретейла

Москвичка Анастасия Агеенкова делает покупки в одном из первых столичных супермаркетов, где нет продавцов и кассиров. Технологии автоматизированных продаж стали особенно актуальны во время пандемии коронавирусной инфекции / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 9 ноября, в Москве стартует «Неделя ретейла — 2020». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, какие меры поддержки оказываются этой сфере экономики столицы.

В этом году традиционное мероприятие, на котором собираются ретейлеры, поставщики, чиновники, отвечающие за сферу потребительского рынка, и представители смежных сфер, немного изменило формат. Если раньше все участники форума встречались в Центре международной торговли, то в этот раз часть мероприятий проведут на онлайн-платформе. Часть сессий и встреч деловой программы пройдет офлайн.

В зале будут присутствовать от 20 до 50 человек. Остальные спикеры смогут выступить онлайн. Также всю программу Недели ретейла можно будет посмотреть в прямой трансляции в интернете.

— На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития ретейла. В основном диалог будет вестись о вызовах нового времени, связанных с коронавирусом, карантинными мерами и режимом безопасности. Все это заставляет менять подход в работе ретейла, искать новые пути, — рассказал руководитель дирекции международного бизнес-форума бизнеса «Неделя ретейла», президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По его словам, ежедневно среди потребителей все больше становится востребованным онлайн-формат торговли товарами.

— Сейчас все те, кто не развивался в этой сфере, стараются активно внедрить технологию интернет-продаж. При этом некоторые из тех, кто делал основной упор именно на это направление, удвоили свои результаты по выручке и количеству клиентов. Это показывает, что вектор внимания потребителя меняется. А значит, необходимо учитывать эти моменты и меняться вместе с ними, знакомиться с новыми нишами, развиваться, — рассказал Карпов.

По его словам, некоторые компании смогут укрепить свои позиции после ситуации с коронавирусом, а кто-то будет вынужден уйти с рынка.

Так, по данным исследования Ассоциации компаний розничной торговли, за три месяца 2020 года оборот ретейла сократился на 22,6 процента. Пик снижения потребительской активности пришелся на апрель. В исследовании утверждается, что для поддержки отрасли ретейла необходимо предоставить отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость и страховых взносов. Это принесет суммарный эффект для торговли более чем в 405 миллиардов рублей.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Платонова, городское правительство старается поддерживать отрасль ретейла.

— Хоть мне и кажется, что они пострадали меньше других в этом году, мы всячески стараемся помочь. Например, постоянно слушаем предложения, которые вносят представители ретейла и предприниматели столицы. Во время пандемии правительству удалось влить в экономику города, в том числе в сетевые магазины, рестораны, аптеки и другие сетевые компании, более трех миллиардов рублей, — отметил Платонов. — Я считаю, что ретейл положительно откликнулся на эту помощь и со своей стороны создал для потребителей важную систему льгот, акций, накоплений и скидок. Поэтому мы и дальше планируем активно сотрудничать с ними.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Ионкин, исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации компаний розничной торговли:

— «Неделя российского ретейла» — крупнейший форум для отрасли в стране. И это замечательно, что его продолжают проводить, несмотря на пандемию, ведь диалог необходим.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

— Чтобы удержаться в тренде, розничной торговле нужно постоянно двигаться вперед: активно развиваться, изучать и внедрять передовые формы и механизмы торговли, новейшие технологии.

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