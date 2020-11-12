Сроки рассмотрения проекта бюджета Москвы продлили до конца года

Фото: duma.mos.ru/ Мосгордума

В среду, 11 ноября, депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, согласно которому сроки рассмотрения проекта бюджета Москвы продлеваются до 1 января 2021 года.

Такое решение, по словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, вызвано пандемией коронавируса и изменением экономических прогнозов в Москве и в стране в целом.

— В этом году проект бюджета был внесен правительством Москвы в Мосгордуму позже обычного срока. Одновременно, согласно действующему законодательству, сохранялись сроки и период рассмотрения документа в столичном парламенте в течение 60 дней, но не позднее 1 декабря текущего года. Возникла ситуация, при которой фактически срок рассмотрения проекта закона о бюджете Москвы значительно сократился, что могло негативно отразиться на полноценной проработке документа, — сказал Шапошников.

Профильные комиссии Мосгордумы продолжают рассматривать проект бюджета Москвы. Главы столичных департаментов на заседаниях комиссий докладывают об особенностях формирования бюджета. Так, руководитель департамента ЖКХ Александр Соловьев отметил, что 20 процентов бюджета ведомства составляет социальная поддержка граждан на оплату ЖКУ.

— В бюджете на 2021 год на эти цели запланировано 47,4 миллиарда рублей. Это большая цифра даже в масштабах России, — сказал Соловьев.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко также подчеркнул, что значительную долю бюджета департамента занимают расходы на социальные проекты.

— Это, в первую очередь, Единая медицинская информационно-аналитическая система. Также запланированы работы по созданию информационной системы, связанной с контролем качества социальных услуг, — сказал Лысенко.

В целом проект бюджета подготовлен с учетом влияния пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в городе. Алексей Шапошников заверил, что документ утвердят до конца года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Дитяев, заместитель руководителя департамента финансов Москвы:

— Озвучу основные параметры проекта бюджета. По доходам на 2021 год мы предлагаем 2 триллиона 652,7 миллиарда рублей, по расходам — 3 триллиона 152,7 миллиарда рублей.

Размер дефицита бюджета составит 510 миллиардов рублей. На 2022 год доходы запланированы в размере 2 триллиона 895 рублей.

В 2023 году — 3 триллиона 344,7 миллиарда. Сумма расходов в 2022 году составит 3 триллиона 235,6 миллиарда рублей, в 2023 году — 3 триллиона 344,7 миллиарда рублей. Размер дефицита в 2022 году составит 340 миллиардов, в 2023 году — 173 миллиарда рублей.

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