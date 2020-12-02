Компании помогают решать проблемы общества

Директор по развитию Ассоциации менеджеров Наталья Трембовецкая (слева) и пресс-секретарь организации Лариса Чугуевская встретили гостей форума People Investor / Фото: Дмитрий Тур, «Вечерняя Москва»

В среду, 2 декабря, прошел XIII форум «People Investor 2020: ESG — для всех», организованный Ассоциацией менеджеров. Его участники обсудили, как пандемия повлияла на устойчивое инвестирование компаний.

Компании, которые действуют по принципу устойчивого инвестирования, нацелены не только на достижение прибыли, но и на обеспечение общественного блага. Руководство таких организаций вкладывает средства в решение социальных, культурных, экологических проблем.

Первая часть мероприятия прошла в формате панельной дискуссии. Представители разных организаций: банка ВТБ, «Открытия», инвестиционной компании АФК «Система» и Prosperity Capital Management, Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и других компаний — обсудили, какие направления в устойчивом инвестировании возникли во время пандемии.

— Раньше работодатели неохотно вкладывались в здоровье персонала. Но коронавирусный год все изменил. Стало важно благополучие сотрудников и их семей, — считает директор группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития в России и СНГ консалтинговой компании KPMG Иван Барсола. — Перед управленцами встала задача сделать медицинские услуги более доступными для специалистов, внедрить в практику программы добровольного медицинского страхования.

Заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова отметила, что в этом году компании стали больше заниматься благотворительностью в медицинской сфере.

— Многие организовали сбор средств для врачей и обеспечение клиник необходимым оборудованием, — рассказала Белова.

Вторая часть мероприятия была посвящена презентациям лучших корпоративных практик компаний — номинантов конкурса People Investor 2020. На защиту проектов каждому спикеру от компании отводилось 12 минут.

В секции «Противодействие пандемии COVID-19» участники рассказали, какие программы были реализованы, чтобы помочь обществу. Первой выступила менеджер отдела продвижения корпоративных проектов Росбанка Екатерина Конева.

— Мы хотели оказать поддержку отраслям, которые больше всего пострадали. Это медицина, малый бизнес и волонтерские организации. Компания выделила средства на покупку оборудования для медучреждений из разных городов России, — рассказала Конева.

А чтобы помочь малому бизнесу, финансовая организация создала краудфандинговую платформу. Компании размещали информацию о своей деятельности, и любой желающий мог сделать пожертвование им.

— Мы отобрали 24 проекта и собрали свыше девяти миллионов рублей. Так компании смогли сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность, — отметила Екатерина Конева.

Второй выступила начальник управления по корпоративной социальной ответственности компании «Северсталь» Наталья Поппель. Она отметила, что организация выделила более двух миллиардов рублей на поддержку населения во время пандемии.

— Была создана горячая линия юридической и психологической помощи для населения, мы обеспечили техникой школьников, которые нуждались в ней во время дистанционного обучения. Кроме того, был создан проект «SOS-кнопка» для среднего и малого бизнеса. Представители организаций могли получить 30-минутную консультацию по любым вопросам, — рассказала представитель компании.

В конце мероприятия эксперты форума выделили лучшие проекты в шести номинациях — это управление человеческими ресурсами, выстраивание отношений с клиентами, развитие местных сообществ, экологическая эффективность, здоровый персонал и противодействие пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор ассоциации менеджеров:

— В этом году на конкурсе People Investor, помимо традиционных пяти номинаций, по запросу участников мы добавили категорию «Противодействие пандемии COVID-19 », потому что очень многие создали проекты именно в этой сфере. Отмечу, что в этот раз на форуме со своими проектами выступило на 20 процентов больше компаний, чем в предыдущий. Это показывает интерес организаций к практикам устойчивого инвестирования. На мой взгляд, те компании, которые пользуются этими принципами, работают в более устойчивом режиме, чем их конкуренты.

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