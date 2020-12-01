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Столичный Центр занятости переобучил 15 тысяч москвичей за год
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный Центр занятости переобучил 15 тысяч москвичей за год

Вероника Кузьминова

Город

Более 15 тысяч москвичей получили новую профессию с помощью столичного Центра занятости населения. Об этом заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

— В 2020 году участники могли выбрать обучение из 700 образовательных программ по 50 специальностям в ведущих высших учебных заведениях и колледжах. Всего в этом году обучение смогли пройти более 15 тысяч граждан, — цитирует Стружака пресс-служба Департамента.

Чаще всего москвичи выбирали для освоения программы «Управление закупками» и «Бухгалтерский учет». Также жители столицы обучались на маркетолога, кадрового менеджера и оператора колл-центра.

Центр занятости предлагает изучить профессии, которые не требуют оффлайн-работы. Например, веб-дизайн, разработка сайтов и мобильных приложений, SMM и копирайтинг. Предварительная регистрация на переобучение в 2021 году уже открылась. Оставить заявку можно на сайте czn.mos.ru.

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