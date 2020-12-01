Центр «Моя карьера» организовал онлайн-встречу представителей московских компаний с соискателями

Инспектор отдела взаимодействия с работодателями центра «Моя карьера» Владимир Попов проводит онлайн-встречу для соискателей и компаний / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 30 ноября, в центре «Моя карьера» запустили онлайн-марафон для тех, кто хочет найти работу. Более сотни столичных компаний представили свои вакансии. Такой онлайн-марафон в центре «Моя карьера» проводят впервые.

— Более десяти тысяч актуальных вакансий предложат работодатели. Чтобы сделать марафон максимально продуктивным, каждый из пяти дней посвятили отдельной теме. Соискатели сами смогут выбрать, какие сферы их интересуют больше, — рассказали в пресс-службе центра «Моя карьера».

Стартовал марафон с ярмарки вакансий компаний, занимающихся розничной торговлей. Сегодня откроется секция для тех соискателей, кому не подходит полная занятость.

— В основном это студенты очных отделений и мамы с детьми. А также те соискатели, которые ищут не только дополнительный заработок, но и гибкий график. Мы предложим им вакансии курьеров, таксистов, агентов по продажам и работе с недвижимостью и интернет-маркетологов, — отметили в пресс-службе.

1 декабря можно будет пообщаться с компаниями, которые ищут сотрудников на удаленку. В пятницу представят те профессии, которые традиционно считаются мужскими. В их число входят охранники, грузчики, сотрудники складов, монтажники, электрики. Завершится марафон трансляцией для людей с опытом работы в юриспруденции, маркетинге и бухгалтерии.

Это единственный день, когда соискателям необходимо заранее подготовить резюме.

— Не выходя из дома, можно задать все вопросы, узнать об условиях работы и трудоустройства и при желании сразу направить отклик работодателю, — добавили в пресс-службе центра «Моя карьера».

Проведение ярмарок вакансий в онлайн-режиме помогает трудоустроиться даже в период пандемии, когда важно максимально уменьшить контакты с людьми. Москвичи оценили новые возможности.

Например, по результатам опроса Центра занятости населения 80 процентов респондентов отметили удобство онлайн-собеседований. Общаясь с работодателем из дома, соискатели испытывали меньше стресса.

Во время самоизоляции для москвичей проводили групповые консультации, вебинары и мастер-классы. На них специалисты разбирали ошибки на собеседованиях, рассказывали о том, как составлять резюме и на что обращать внимание при поиске работы.

Важно, что во время пандемии трудоустройство жителей не снижает своих темпов. Например, по количеству активных вакансий 2020 год превышает в два раза доковидные показатели.

Всего с января благодаря столичной службе занятости успешно трудоустроились более 130 тысяч человек. Кроме того, 202 тысячи человек решили зарегистрировать себя как самозанятых. В этом им помогли новые городские программы по трудоустройству.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным центра «Моя карьера», в 2020 году более 2000 москвичей зарегистрировались для участия в различных ярмарках вакансий. Мероприятия проходили как в очном, так и в дистанционном формате.

В середине ноября провели финальную ярмарку вакансий. В ней приняли участие почти 400 человек. После окончания ярмарки специалистам «Моей карьеры» поступило порядка 100 резюме от соискателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор центра «Моя карьера»:

— Найти работу в конце года бывает непросто. Для тех жителей, которые настроены это сделать в этом году, специалисты отобрали самые горячие и актуальные вакансии.

Мы активно сотрудничаем с работодателями, которые, несмотря на сложные условия, продолжают проводить наборы специалистов. При этом отобранные вакансии будут подходить для максимально широкого круга соискателей. Есть такие, которые не потребуют специальной квалификации или специфического опыта работы. Но найдутся и предложения для узкопрофильных специалистов.

Читайте также: В МФТИ стартовали сборы по спортивному программированию