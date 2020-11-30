В МФТИ стартовали сборы по спортивному програмированию

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На базе МФТИ стартовали сборы Moscow International Workshop 2020 в рамках международного образовательного проекта Moscow Workshops, направленного на подготовку к соревнованиям по спортивному программированию студентов со всего мира.

Участие принимают 90 команд из Армении, Бангладеша, Беларуси, Вьетнама, Гонконга, Египта, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Ливана, Литвы, Мексики, Польши, России, Румынии, Сербии, Сингапура, США, Тайваня и Украины. Из них 45 команд из России и 45 - из других стран.

Всего на сборах тренируются 260 участников из 43 университетов. Сборы пройдут до 5 декабря в полностью дистанционном формате под руководством тренеров Центра развития ИТ-образования МФТИ. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Команды разделены на дивизионы по уровню сложности: в дивизион А попадают сильные участники с перспективой выхода в финал чемпионата мира по спортивному программированию ICPC, а в дивизионе B участвуют команды, которые хотят прокачать навыки в алгоритмическом программировании и перейти на более высокий уровень подготовки.

Обучение проходит на английском языке. Методист сборов - тренер золотых медалистов ICPC Михаил Тихомиров. В 2019 году 11 из 12 медалистов ICPC учились именно в Moscow Workshops.

На сборах участники решат семь пятичасовых контестов, разберут задачи с тренерами Михаилом Тихомировым, Андреем Станкевичем и Иваном Смирновым. 6 декабря команды примут участие в соревновании по алгоритмическому программированию, приуроченному к 10-летию Центра развития ИТ-образования МФТИ.

— Сборы Moscow Workshops традиционно объединяют студентов, увлеченных программированием, со всего мира. Сложные задачи, интенсивный темп и полное погружение в специфику спортивного программирования позволяют участникам быть готовыми к нагрузке на чемпионате ICPC как в психологическом плане, так и в плане быстрого и безошибочного решения поставленных задач. Участие в сборах дает возможность не только стать победителем, но и построить успешную карьеру в ИТ-сфере благодаря приобретенным навыкам и знакомствам по всему миру, — рассказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

Мероприятие проводится при поддержке Яндекса и Mail.ru Group. Организаторами сборов выступили МФТИ и Университет ИТМО.

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