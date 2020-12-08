Как городские субсидии помогают московскому бизнесу в условиях пандемии

Финансовый директор управляющей компании крупной сети салонов маникюра и педикюра Юлия Демина помогала партнерам компании, работающим по франшизе, подать заявки на получение субсидии от города. Благодаря этой поддержке салоны смогли выжить в это непростое время / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Платформа для информирования о видах и условиях получения субсидий от города стала обладателем Премии Рунета. «Вечерняя Москва» узнала, какую поддержку может получить бизнес.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляет столичным компаниям 14 видов субсидий. В их число входят субсидии для компенсации коммунальных расходов, затрат на приобретение или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам социальным предприятиям, гостиницам, организациям в сфере спорта, образования, культуры и досуга.

Кроме того, у столичного бизнеса есть возможность возместить затраты на оборудование и выплату процентов по кредитам — этот вид поддержки доступен резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера.

— Столичные компании также могут компенсировать средства, вложенные в обучение персонала, инжиниринг, реализацию комплексного инновационного проекта, а коммерческие коворкинги — получить субсидии на создание центров услуг для бизнеса на своей территории, — рассказали в пресс-службе департамента.

На сегодняшний день, по данным ведомства, уже выделено более 1,8 миллиарда рублей на поддержку бизнеса по более чем 1,9 тысячи поступивших обращений.

— Самыми популярными из них — порядка четверти всех одобренных заявок — стали выплаты на ведение бизнеса по франшизе, — отметили в департаменте.

Особенно востребован этот вид поддержки среди представителей бьюти-индустрии и сферы общепита. С помощью них предприниматели могут возместить коммунальные расходы, затраты на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам или вознаграждений правообладателю.

— У нас в сети много салонов, которые работают именно по франшизе, — рассказала финансовый директор управляющей компании крупной сети салонов маникюра и педикюра Юлия Демина. — Начиная с весны наши партнеры стали подавать заявки на получение субсидии.

По словам Юлии, поначалу процесс подачи заявки был очень сложный, требовалось много документов. Но городские власти услышали пожелания бизнеса и упростили процедуру, сократив пакет документов и переведя их прием в дистанционный формат.

— Полученные субсидии в размере до одного миллиона рублей помогли нашим салонам выжить в это непростое время и компенсировать часть затрат, — отметила Демина. — Благодаря поддержке правительства Москвы салоны смогли сохранить рабочие места и избежать закрытия.

Юлия добавила, что возможность узнать все о субсидиях на одной платформе cashback. moscow.business — очень удобное решение в век современных технологий.

На сайте можно даже подобрать форму поддержки по ИНН организации.

СПРАВКА

Предприниматели смогут арендовать у города более 100 нежилых помещений на льготных условиях. Площадь объектов недвижимости составляет от 11 до 1840 квадратных метров. Принять участие в аукционе могут только представители малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предприниматели имеют право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки проводятся без конкурса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Всего в департамент поступило более 10 тысяч заявок на получение субсидий от представителей бизнеса. Большое количество заявок нами одобрено по субсидиям на продвижение продукции с помощью выставок — почти 20 процентов от числа одобренных заявок, маркетплейсов — 18 процентов, и онлайн-сервисов доставки еды — 8 процентов, а также на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности было одобрено уже 9 процентов от общего числа всех отправленных заявок.

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