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Банки вкладываются в борьбу с коронавирусом
Руководитель Управления среднего корпоративного бизнеса банка Эльвира Дробышева / Фото: Из личного архива Эльвиры Дробышевой

Банки вкладываются в борьбу с коронавирусом

Оксана Краснова

Экономика

Финансирование и помощь в ведении деятельности получил один из крупных российских производителей дыхательной техники для медицинских учреждений. Таким образом финансовое учреждение выразило свою поддержку борьбе с коронавирусной пандемией: оборудование спасет жизни не одной тысяче человек.

Столичная медицинская система справляется с нагрузкой, но она очень велика: ежедневно в Москве госпитализируют 1,5–1,7 тысячи человек с поражением легких из-за COVID-19, выявляют 5–7 тысяч новых случаев. Благодаря ограничительным мерам властям города удалось остановить резкий рост заболеваемости, но медикам ежедневно требуется все больше сил, препаратов и оборудования, среди которого основное — аппараты искусственной вентиляции легких.

Ими сегодня оборудованы все койки в перепрофилированных больницах и временных госпиталях. Недостатка в ИВЛ нет (все мы помним «итальянскую весну» этого года, когда в регионах из-за взрывного роста ковида стало не хватать этих устройств — и приходилось выбирать, кого же спасти, кому дать спасительную «трубку»), Москва полностью обеспечена медтехникой.

И прежде всего — благодаря производителям, которые продолжают выпускать и совершенствовать модели. Но и им в непростых экономических условиях нужна поддержка. Финансирование, сопровождение по госконтрактам и ВЭД, рассчетно-кассовое обслуживание — такую помощь Московский филиал банка «Санкт-Петербург» предложил одному из старейших производителей дыхательной медтехники АО «Кампо».

— Мы понимаем и разделяем всю важность своевременного обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудованием для спасения жизней, — говорит руководитель Управления среднего корпоративного бизнеса банка Эльвира Дробышева. — Поддержка предприятия, которое производит и снабжает медицинские организации такой незаменимой сегодня продукцией, как аппараты ИВЛ, — это наш вклад в борьбу с COVID-19. Кредитные средства были выданы в рекордные сроки — буквально за несколько дней.

Сегодня в приоритете у производителя — разработка новых дыхательных систем и противовирусных средств индивидуальной защиты. Например, готовится к массовому выпуску маска-респиратор с высокой степенью защиты. Она поможет всем тем, кому необходимо подолгу контактировать с большим количеством людей, в том числе — медицинскому персоналу, военнослужащим, сотрудникам центров госуслуг «Мои документы».

А для того, чтобы им было проще работать, конструкторы внедрили в респиратор специальное переговорное устройство.

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