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В Минздраве объяснили быстрое распространение коронавируса
Фото: government.ru / Сайт правительства России

В Минздраве объяснили быстрое распространение коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Новый тип коронавирусной инфекции оказался «идеальным» патогеном для развития пандемии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря.

По его словам, подобные вирусы, вероятно, будут создавать аналогичные ситуации и в будущем.

— Говоря о том, с чем мы столкнулись в этом году, — это формат, так скажем, «идеального» патогена для пандемической ситуации, — заявил министр на форуме «Медицина и качество».

Михаил Мурашко отметил, что COVID-19 характеризуется умеренной тяжестью течения, что позволяет инфицированным распространять вирус, путешествуя по странам, передает РИА Новости.

Помимо этого, инфекция характеризуется умеренной заразностью, что не позволяет быстро локализовать очаги, добавил министр.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что позволит снять ограничения из-за коронавируса.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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