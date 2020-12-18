Рост безработицы и падение доходов: как бороться с бедностью в России после пандемии

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Число граждан России, находящихся за чертой бедности, по итогам 2020 года может вырасти до 14,2 процента населения из-за пандемии коронавируса, следует из доклада Всемирного банка. Данный прогноз приближен к официальным внутрироссийским сводкам, рассказали «Вечерней Москве» экономисты. Они также объяснили, как можно улучшить ситуацию с благосостоянием людей.

Как сообщается в документе, размещенном на сайте ВБ, в нашей стране уровень официальной безработицы вырос с 4,5 процента в сентябре 2019-го до 6,3 процента в октябре 2020-го. Также фиксируется снижение располагаемых доходов людей.

Число находящихся за чертой бедности граждан в свою очередь выросло с 12,3 процента в конце прошлого года до 13,2 во втором квартале текущего. И может увеличиться по итогам текущего года еще на 1 процент.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов считает это вполне возможным вариантом развития событий. По его словам, дело как раз в падении доходов россиян. В свою очередь ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников назвал прогноз Всемирного банка очень умеренным.

— Иностранные специалисты и прогноз по спаду ВВП в 2020 году улучшили до 4 процентов, приблизившись практически к официальному прогнозу Минэкономразвития. Также и рост числа бедных близок к оценкам российских экспертов. В частности, аналогичные прогнозы давали аудиторы Счетной палаты, ее аналитическое подразделение, — констатировал эксперт.

Масленников добавил, что в целом озвученная Всемирным банком информация — это средняя оценка российской экономической ситуации. Но меры социальной поддержки населения и бизнеса могли бы ее улучшить, считают специалисты.

По мнению Колганова, они должны быть двоякими. Во-первых, для начала стоит увеличить объем помощи лицам, находящимся за чертой бедности. В первую очередь семьям с детьми и безработным. А во-вторых, должна быть оказана поддержка тем предприятиям, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, были вынуждены останавливать или сокращать свою активность.

— Речь, конечно, о туризме, авиакомпаниях, культурно-развлекательных заведениях и других предприятиях сферы услуг. Потому что, на мой взгляд, лучше оказать этим компаниям поддержку, чтобы они смогли в перспективе, после снятия ограничений, продолжить свою деятельность, чем ожидать волны банкротств, роста безработицы и дальнейшего падения доходов. Разумеется, поддержка должна быть безвозмездной, а не кредитной. Потому что кредиты отдавать нечем, пока предприятия не работают. Они будут только накапливать долги, — заявил Колганов.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Масленников убежден, что для преодоления кризиса и проблемы бедности государство должно способствовать повышению темпов экономического роста. Для этого нужно, чтобы экономика восстанавливалась темпами не ниже 2,5–3 процентов ВВП. А лучше вообще перейти этот диапазон. Более того, спикер предполагает, что в России к середине 2021 года заработает система «социального казначейства». Она позволит без лишних справок сделать оказание помощи нуждающимся более адресным и целевым.

— Такие вещи совершенно необходимы. Плюс нужны меры тонкой настройки: поощрение регионов в усилении и развитии режимов самозанятости, заключение социальных контрактов и так далее. Набор мер в арсенале властей есть, сложились основные коридоры, по которым надо двигаться, добиваясь успеха. Конечно, надо двигаться быстро, спокойно и одновременно разумно, — сказал экономист.

Масленников подчеркнул, что особо важно при оказании поддержки еще и разъяснять людям, как она будет действовать. Для того же бизнеса необходимо внести определенность, в том числе и на будущий год, в плане того, какие послабления продлят, а какие отменят, резюмировал собеседник «ВМ».

Амбициозная цель

В четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что на сегодняшний день в стране 13,5 процента населения живет за чертой бедности. Президент выразил уверенность, что власти смогут снизить этот показатель до 6,5 процента. Работа в этом направлении уже идет.

— Эта цель — амбициозная, но реальная, — считает президент.

Также Путин сказал, что к концу года реальная зарплата граждан вырастет примерно на полтора процента. Вместе с тем реальные доходы упали на 2–3 процента, а безработица достигла 6,3 процента, добавил глава государства. Все это — негативные последствия пандемии, которые власти пытались и пытаются купировать с помощью определенных мер поддержки, в том числе выплат на детей.

Читайте также: Всемирный банк представил прогноз по стоимости нефти в 2021–2022 годах