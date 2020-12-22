Доллар за 80: новые санкции США против России добьют рубль

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Новые санкции США в отношении России — результат нечистоплотной конкурентной борьбы. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Минторг США ввел санкции в отношении 45 российских организаций, которые, по утверждению ведомства, относятся к «конечным военным пользователям».

— Америка привыкла вести себя как хозяин мира, мировой жандарм, — считает экономист. — И очень часто она вводит санкции за вещи, которые вообще не должны караться таким образом. К примеру, сейчас она угрожает санкциями Швейцарии только за то, что, имея профицит бюджета, страна умеренно девальвировала национальную валюту, что выгодно для экспортеров. США в ответ тут же признали государство манипулятором, продемонстрировав, мягко говоря, неравноправное поведение. Россия в этом плане — идеальная мишень, мы производим много серьезных товаров, вооружения на экспорт, поставляем энергоносители всему миру, на треть снабжаем газом Европу. У американцев здесь есть свои коммерческие интересы. Они используют все возможные методы ограничения торговли нашей страны.

Новый санкционный список, по мнению экономиста, является довольно странным. Если ограничения в отношении ФСБ и Минобороны еще можно понять, то как в перечень попали производители гражданских самолетов, раций? На первый взгляд, это кажется загадкой:

— На самом деле под эту гребенку США заметают всех, кто может составить им конкуренцию. Америка является крупнейшей экономикой мира, ее главная задача — не дать другим странам дорасти до того же уровня. Самый яркий пример здесь, конечно, Китай. Против него тоже введен целый ряд санкций, развернута настоящая торговая война только из-за того, что китайцы продают в США в пять раз больше товаров, чем США продают в Китай. А виноваты в этом сами американцы, которые вывели производства в другие государства, из-за чего в стране осталась практически только сфера услуг. Так за что наказывать Китай? За то, что он трудился, как муравей, и развил мощнейшее производство и экономику?

Используя право сильного, США стараются максимально ограничить возможности роста и развития других стран. Коренев привел в пример отечественный гражданский самолет МС-21, который должен был полететь еще несколько лет назад, но не смог этого сделать из-за композитного крыла:

— То есть они действительно затормозили нам производство, что логично: иначе мы стали бы покупать меньше «Боингов». Так что санкционный список призван ограничить совсем не военную угрозу — американцы боятся конкуренции.

Новые санкции негативно отразятся и на российской нацвалюте. В январе Коренев ожидает падения рубля до 77–80 за доллар:

— Вчера нефть упала на пять процентов из-за появления нового штамма коронавируса, что привело и к ослаблению рубля. В любых рискованных ситуациях инвесторы предпочитают выходить из рискованных активов, в том числе отечественной валюты, вкладываясь в более надежные, такие как доллар, золото. Кроме того, с 7 декабря были снижены объемы валютных интервенций ЦБ, с января они уменьшатся еще сильнее. Надо понимать, что крепкая нацвалюта, в принципе, невыгодна нашей стране — у нас профицит торгового баланса, мы продаем больше, чем покупаем.

Кроме того, по мнению Коренева, умеренное ослабление рубля поможет с наименьшими затратами сбалансировать бюджет, который в этом году стал дефицитным. Самый простой способ решить проблему — девальвировать национальную валюту, что может привести к ее падению до 77–80 рублей за доллар.

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