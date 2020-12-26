«Покажет все 50 тысяч долларов»: аналитики оценили перспективы биткоина в 2021 году

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26 декабря цена биткоина обновила исторический максимум, достигнув 25 тысяч долларов, следует из данных торговой площадки CoinDesk. С одной стороны, перспективы роста самой известной криптовалюты в мире благоприятны на фоне интереса к рисковым активам, с другой — рано или поздно должен быть разворот и падение. Такого мнения придерживаются финансовые аналитики, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как рассказал независимый финансовый эксперт Александр Егоров, биткоин в последнее время набирает популярность, поскольку на фоне непростой ситуации в мире, девальвации доллара люди ищут новые источники инвестирования и дохода. Особенно это заметно среди молодежи, сказал собеседник «ВМ». По его словам, вряд ли в ближайшее время этот интерес угаснет.

— Я думаю, перспективы у биткоина, как и у всего класса рисковых активов, благоприятные. Он достиг 25 000 долларов в этом году, потом скорректировался, но это нормально. Цена биткоина вполне может на 10 процентов в течение дня меняться. В 2021 году она может достичь показателя и 35 000, и в 50 000 долларов. Возможно, она дойдет и до 100 000 долларов. Это зависит от отношения к нему. Ведь пока биткоин является ограниченным средством платежа, — предполагает аналитик.

Егоров считает, что в пользу светлого будущего биткоина говорят процессы трансформации мировой финансовой системы. К тому же у многих стран возникают вопросы к доллару, в том числе из-за политики США. При этом, конечно, речь о замене криптовалютой обычных денег в ближайшее время не идет. Хотя вариации биткоина — цифровые валюты, только в отличие от него контролируемые на уровне центробанков, — уже являются трендом на будущее.

— Даже российский ЦБ задумался о цифровом рубле. Все понимают, что если будет безопасная система с точки зрения учета и хранения цифровых валют, то это будет гораздо лучше, экологичнее и надежнее бумажных денег. Разумеется, если не учитывать такую ситуацию, когда электричество закончится, интернет умрет, но, наверное, в это уже никто не верит, — добавил эксперт.

Биржевой аналитик Степан Демура по отношению к биткоину настроен не так оптимистично. По его словам, скорее всего, в ближайшее время цена этой криптовалюты достигнет уровня в 27 500 долларов, но вот дальнейшие перспективы непонятны.

— Судя по настроениям толпы и инвесторов, разворот где-то рядом. Сейчас, если посмотреть на график, идет вертикальный рост — это типичная мания. Так было когда-то с луковицами тюльпанов, с золотом и серебром. И с NASDAQ в 2000 году. Ничего нового нет. Тот же самый механизм. Поймать предел вертикального роста тяжело. Но я думаю, что в 2021 году мы увидим пик стоимости биткоина, а потом начнется обрушение. Будем делать цели 4000, 2000, 400 долларов и тому подобное, — спрогнозировал специалист.

Проблема биткоина, по его словам, в том, что он мало кому нужен. Да и разработчики цифровых денег обозначили максимально возможное число их добычи — 21 миллион.

— Это то же самое, что и луковицы тюльпанов. В свое время их тоже было очень мало, но почему-то долгое время дом в Амстердаме стоил одну или две луковицы. Это мания. Люди, которые стоят в позиции и купили биткоины, думают, что у них уже обеспечена старость. Они всячески находят аргументы, чтобы подкрепиться уверенности. Это типичное поведение толпы. Они будут говорить, что это цифровое золото, спасение от девальвации доллара, что это все анонимно. Про анонимность расскажите IRS — американской налоговой, они над вами посмеются, — уверен Демура.

СПРАВКА «ВМ»

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, являющийся участником системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована осенью 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы. При этом эмиссия криптовалюты ограничена, уже «добыта» большая ее часть.

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