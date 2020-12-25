«Так будет жить весь мир»: экономисты дали прогноз на 2021 год

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Пандемия коронавируса в 2020 году нанесла огромный удар по мировой экономике. Значительная часть населения Земли оказалась заперта по домам на несколько месяцев, миллионы людей остались без работы. Однако появление нескольких вакцин от COVID-19 вселяет надежду на скорое завершение эпидемии и возвращение мира и России к привычной жизни, уверены специалисты. Что ждет экономику нашей страны в следующем году и как быстро она начнет восстанавливаться — в материале «Вечерней Москвы».

18 декабря 2020 года Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента, фактически определив денежно-кредитную политику на начало следующего года. От этого решения так или иначе зависит, насколько дешевыми станут кредиты для банковского сектора и населения и, соответственно, как быстро экономика начнет оправляться от кризиса.

Повышать нельзя, снижать тоже

Как считает инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, ЦБ принял в текущих условиях правильное решение, сохранив ставку. Регулятор находится сейчас в непростой ситуации, потому что инфляция начала расти и может перешагнуть рубеж в пять процентов после Нового года, о чем ранее писала «Вечерняя Москва». Правительство даже было вынуждено ограничить цены на ряд товаров.

— Причина простая — доллар укрепился, а рубль просел. И то, что цены поползли вверх, — это было влияние девальвации. Поскольку фактор девальвации уходит в сторону, можно ожидать, что цены стабилизируются. С другой стороны, в мире растут расценки на продовольствие, на коммодитиз (биржевые товары — прим. «ВМ»), на сталь, на металлы. Это не может не отразиться на ценах внутри страны. Центробанк наш зажат в тиски. Ставки поднимать нельзя, потому что это удар по экономике. Но и понижать их тоже нельзя — поднимает голову инфляция, — объяснил Коган.

Фото: facebook.com / Банк России

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт назвал сохранение ставки политикой стагнации, но отметил, что в целом Центробанк в уходящем году свою политику проводил филигранно и четко. И это позволило в условиях кризиса избежать катастрофического падения рубля.

По поводу дальнейших действий регулятора свое мнение высказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Он считает, что в ближайшие полгода Центробанк ключевую ставку поднимать точно не будет.

— Все останется как есть. Центробанк предпочтет сохранять эту ставку не выше уровня инфляции. И это до какой-то степени стимулирует кредитование экономики, хотя, конечно, банки не будут с большой охотой кредитовать те предприятия, которые в плохом финансовом положении, им нечем расплачиваться. С кредитами населения то же самое. Банки стали осторожнее подходить к заемщикам, и уровень кредитования населения поддерживается сейчас только льготными ставками по ипотеке, — рассказал эксперт.

Ждать ли экономического роста?

Согласно докладу Всемирного банка, спад экономики России по итогам 2020 года составит четыре процента ВВП. Несмотря на проблемы, нельзя сказать, что прогнозы по отечественной экономике уж очень пессимистичны. Скорее, наоборот.

По словам экономиста, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, цифры ВБ близки к прогнозам Минэкономразвития и Центробанка России. Но специалист не исключает, что по итогам года спад окажется даже чуть ниже — 3,8 процента, если не случится полного провала оборота розничной торговли, а это вряд ли возможно в условиях предновогоднего потребительского ажиотажа.

В следующем году показатели ВВП в любом случае начнут восстанавливаться, считает собеседник «ВМ», и, согласно различным прогнозам, рост экономики составит от 2,6 до 3–4 процентов. Зависеть это будет от трех факторов, уверен спикер: бюджетных стимулов, денежно-кредитной политики ЦБ и структурных мер, направленных на перезагрузку деловой среды и условий ведения бизнеса.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Причем именно структурные меры сыграют здесь наибольшую роль, потому что от них зависит, насколько бизнесу станет комфортно заниматься инвестированием. Это серьезно повлияет на темпы экономического роста, убежден экономист. Государству, по мнению Масленникова, также нужно четко определиться, какие меры поддержки будут продлены, а какие — нет.

— Бизнесу сейчас нужна определенность. Пока же точно ясно, что первый квартал следующего года будет смазанно тяжелым, с продолжением отрицательных темпов. Но как только государство выстроит систему поддержки, все станет ясно. Нужно также четко определиться, какие льготные программы кредитования, для кого будут продлены, что будет происходить с реструктуризацией кредитов. На мой взгляд, пока панорамы господдержки на будущий год не сложилось. Мы действуем в формате скорой помощи, и этот бизнес сильно напрягает. Ему нужно четкое и ясное изложение намерений правительства, — добавил экономист.

Главное — не мешать бизнесу

Коган также считает, что в 2021-м Россия будет оживать после пандемического кризиса, как и большинство стран мира. Ей будут помогать растущие цены на нефть и энергоносители в целом. Кроме того, сейчас в мире повышаются расценки на остальное сырье и металлы, экспортирующиеся из нашей страны, констатирует он.

— По части экспорта будет все неплохо. С другой стороны, есть большая проблема — это сильно загибающийся малый и средний бизнес и покупательская способность населения. Вот эти факторы будут немножко тормозить нас. Поэтому общий прогноз — да, это будет год восстановления от кризиса. Но я не уверен, что у нас будут высокие темпы роста, — прогнозирует профессор НИУ ВШЭ.

По поводу поддержки малого и среднего бизнеса инвестбанкир считает, что главное — ему не мешать. Другое дело, что когда целым отраслям в сфере услуг нельзя было работать из-за локдауна, предприятия МСБ нужно было обеспечить налоговыми и монетарными льготами — дать денег. Потому что в экономике все взаимосвязано. И определить, кто пострадал больше, а кто меньше, сложно. По мнению специалиста, необходимо было оказать большую помощь всем.

Правда, если бы не было никакой поддержки совсем, констатировал Масленников, по итогам года спад ВВП России, скорее всего, оказался бы на уровне в 6–6,5 процента.

Арт также остановился на проблеме малого бизнеса. По мнению эксперта, он продолжит уходить с рынка. Основным триггером для экономики этот факт, конечно, не будет, но он усиливает социальные проблемы и нагрузку на бюджет.

— Огромное количество людей в малом бизнесе — это те граждане, которые либо сами себя обеспечивают всем необходимым, либо работники этих людей. И совокупно — это целая армия граждан, остающаяся вне неких доходов. Государству в этой связи лучше иметь программу серьезных радикальных реформ, — рекомендовал эксперт.

Мир после пандемии

Сейчас на бизнес и экономику оказывает давление еще и вторая волна коронавируса. Большинство экспертов, опрошенных «ВМ», в связи с этим убеждены, что раньше весны начала восстановления экономики ждать не стоит. Здесь все будет зависеть от того, насколько успешно пойдет процесс вакцинации от коронавируса.

При этом пострадавшим компаниям, чья работа из-за карантинных ограничений была либо приостановлена, либо ограничена, лучше оказать помощь, считает Колганов. Речь идет о предприятиях общественного питания, сфере развлечений, авиакомпаниях, культурно-массовом секторе.

— Когда санитарные ограничения начнут спадать, им потребуется помощь. Потому что доходов у них нет, долгов полно, и нас может ожидать массовая волна банкротств, так что лучше этим отраслям дать подняться, нежели разгребать последствия ликвидации предприятий, — резюмировал ведущий научный сотрудник МГУ.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Когда полностью завершится коронакризис, экономисты затрудняются ответить.

— С учетом того, что появились вакцины, можно полагать, что кризис завершится весной, но проблема в другом — найден новый штамм. Если еще ничего нового не будет, то весной мы начнем забывать об этих проблемах. Либо нас поставят перед фактом новых проблем, — предположил Коган.

— Коронавирус — условно постоянная песня. Эффективность вакцин раньше середины следующего года до конца не будет изучена. А до этих пор мы продолжим пребывать в неопределенности и неоднородности экономической динамики. И так будет жить весь мир. Тем более многие предсказывают и третью волну коронавируса, его более скоротечную форму, — считает Масленников.

Арт, в свою очередь, веря в успех вакцинации и коллективный иммунитет, прогнозирует конец проблемы с вирусом к маю. Возможно, ее решение еще будет неполным, но, по крайней мере, мир точно станет более предсказуемым, резюмировал собеседник «ВМ».

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