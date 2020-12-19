Четыре войны 2020 года: международные конфликты, потрясшие планету

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

2020 год выдался богатым на международные конфликты. Сразу несколько стран или стояли на грани войны друг с другом, или успели вступить в прямые боевые действия.

Американо-иранский конфликт

Год начался с обострения в Персидском заливе. 3 января в Ираке был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс», иранский генерал Касем Сулеймани. Его ликвидировал целенаправленный ракетный удар американской авиации. Иранское руководство пообещало отомстить убийцам. Иран объявил войска США «террористической организацией».

Фото: US Air Force

Иран и США с приходом в Белый дом Дональда Трампа и так находились в сложных отношениях. Трамп вышел из ядерной сделки, ввел против Ирана экономические санкции, включая нефтяное эмбарго, и запретил своим союзникам в Европе и Азии покупать у него нефть. Трампа не устраивало, что ИРИ развивает собственные баллистические ракеты и поддерживает шиитские милиции по всему региону Ближнего Востока: в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

В результате январского обострения Иран через свои прокси совершил ряд нападений на американские военные базы в Ираке. По оценкам иранцев, погибли 80 американских солдат. Пентагон отрицает потери, но признал, что более 100 военнослужащих получили черепно-мозговые травмы. США подогнали к берегам Ирана свой флот, Трамп делал угрожающие заявления, но до прямого конфликта не дошло. Жертвой конфронтации стал украинский пассажирский лайнер «Боинг-737», который 8 января сбили иранцы, приняв за американский военный объект. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Турция и Россия сомкнули мечи в Сирии

Спустя два месяца на грань конфликта встали Россия и Турция. Поводом для обострения противоречий стала Сирия, а точнее провинция Идлиб. За последние годы, с тех пор как при поддержке Москвы сирийское правительство вытеснило вооруженную оппозицию из многих регионов, они собрались на северо-западе. Наряду с ними в Идлибе осели тысячи террористов из группы «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сирийский президент Башар Асад неоднократно хотел взять силой провинцию, но учитывая, что в регионе находились турецкие военные, Москва и Анкара решили урегулировать проблему мирным путем. Турция обязалась очистить регион от террористов. Однако шли месяцы и Анкара не справлялась со взятыми обязательствами.

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

При очередной попытке наступления войск Асада в феврале 2020 года погибли четверо турецких военных. Начались боевые действия. В результате с турецкой стороны погибли десятки военных, с сирийской — несколько сотен. Ходили слухи, что некоторые из турецких военнослужащих погибли под огнем российской авиации, хотя официально Анкара такую версию не подтвердила. В любом случае угроза столкновения союзника Асада в лице России и патрона сирийской оппозиции Турции стала нарастать.

Градус напряженности удалось понизить после личной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве 5 марта. Президенты договорились ввести в Идлибе режим прекращения огня, создать коридор безопасности шириной 6 километров к югу и 6 километров к северу от трассы М4. С 15 марта военные России и Турции приступили к патрулированию трассы М4, разделяющей территории под контролем правительства и оппозиции.

Ливийский разлом

На протяжении 2020 года обострялся конфликт и в Ливии. Войска, лояльные главе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару, снова попытались взять штурмом столицу Ливии — город Триполи, где располагается Правительство национального согласия. Хафтара поддерживали и Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, отчасти — Франция и Россия. На стороне ПНС оказалась Турция. В начале года турки направили в Триполи своих военных и вооружение. Турецкая помощь начала срабатывать. 7 января силы Сараджа отбили у ЛНА город Сирт. Египтяне сильно возмутились присутствию Турции и пригрозили отправить свою армию на помощь Хафтару.

Фото: theatlantic.com

Конфликт попытались погасить снова Путин с Эрдоганом. 13 января они организовали в Москве встречу Сараджа и Хафтара. Был подготовлен документ о прекращении огня и запуске политического процесса. Однако Хафтар отказался подписывать сделку. Позднее, 19 января, прошла аналогичная встреча в Берлине, но с участием лидеров Франции, Италии, Германии, США, Турции и России. Однако и она не положила конец конфликту. Весной силы ПНС перешли в наступление и очистили запад Ливии от ЛНА и вытеснили ее с авиабазы Аль-Ватыя и пригородов Триполи. К осени ситуация начала стабилизироваться, а в ноябре в Тунисе начались мирные переговоры между ПНС и ЛНА.

Война в Нагорном Карабахе

Самое крупное кровопролитие этого и многих других предшествующих лет состоялось в сентябре. 27-го числа войска Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта с Арменией. В результате 44-дневных боев Азербайджан смог не только вернуть четыре из семи оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, но и ряд городов внутри области, таких как Шуша, Гадрут, Мадагиз (Суговушан). Со стороны Азербайджана погибли 2783 военных, со стороны Армении— 2660. Кроме того, около полутора сотен мирных жителей погибли с обеих сторон во время обстрелов Степанакерта, Барды, Гянджи.

Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Если бы не вмешательство России, война бы еще продолжалась. Азербайджанские военные находились в 2 километрах от Степанакерта. 9 ноября по инициативе Владимира Путина было сделано трехстороннее заявление РФ, Армении и Азербайджана: объявлялось перемирие. Азербайджан сохранял занятые территории, а также получал контроль над оставшимися тремя оккупированными районами (Кельбаджар, Агдам, Лачин). В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Все беженцы должны вернуться в свои дома. Для безопасного передвижения армян между Нагорным Карабахом и Арменией создается Лачинский коридор, охраняемый российскими военными.

Таким образом, 2020 год оказался одним из наиболее конфликтных. Вопреки прогнозам о том, что коронавирус сдержит конфликтный потенциал, ибо все страны будут заниматься внутренними проблемами, мы увидели значительные территориальные изменения в Ливии и на Южном Кавказе. Кроме того, в первые месяцы года удалось избежать лобового столкновения Ирана и США, России и Турции.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.

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