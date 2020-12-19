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Помпео назвал Россию врагом Соединенных Штатов Америки
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Помпео назвал Россию врагом Соединенных Штатов Америки

Юлия Курганова

Внешняя политика

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов его страны.

— Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список, — заявил он в интервью на радиошоу Марка Левина.

Помпео напомнил о сообщениях СМИ о том, что РФ якобы причастна к недавним кибератакам. Он также подчеркнул, что российские власти «представляют риск для тех, кто любит свободу».

При этом госсекретарь отметил, что считает КНР более важной угрозой для США, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о хакерских атаках на Минфин США. По его словам, Россия здесь ни при чем. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.

Читайте также: СМИ: Российские хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям МВБ США

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