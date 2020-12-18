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Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста числа заболевших коронавирусом в обеих странах. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в посольстве республики в Москве.

Отмечается, что данные меры также связаны с введением строгих карантинных мер в Азербайджане. Карантинный режим в республике продлен до 31 января 2021 года.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Азербайджане составляет 195 422 человека, сообщает ТАСС.

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