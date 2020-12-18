Американская компания уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Американская компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за возникшей при производстве проблемы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.

По данным агентства, проблемы возникли на завершающих стадиях производства. Слауи отметил, что подобных трудностей стоит ожидать при сложном производственном процессе.

Представителя компании Рэй Джордан заявил, что, несмотря на возникшие трудности, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 миллионов доз вакцины в декабре.

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