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Как изменятся цены на съемные квартиры в Москве в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Как изменятся цены на съемные квартиры в Москве в 2021 году

Руслан Давлетшин

Недвижимость

В декабре 2020 года цены на съемное жилье в Москве останутся на прежнем уровне. Однако, если ситуация с коронавирусом в стране изменится в лучшую сторону, стоимость аренды квартир может вырасти. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали риелторы.

Сопредседатель Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев также не ожидает высокого роста цен.

— Рынок аренды — это приобретение услуг на основе текущих доходов, а не накоплений, как в случае с покупкой недвижимости. Поскольку ключевой параметр, влияющий на ставки аренды, — доходы населения, которые сегодня не растут, как и у бизнеса, я не вижу оснований говорить, что ставки могут глобально вырасти. Единственный инструмент давления на рынок — это инфляция национальной валюты, но глобальный этап инфляции национальной валюты прошел в 2020 году и как раз в период сезонного роста цен на жилье, поэтому большая часть потребителей его не очень-то и заметила, — рассказал представитель рынка.

Кроме того, спикер отметил в числе факторов, не позволяющих ценам на съем жилья вырасти, снижение числа трудовых мигрантов и людей, приезжающих на заработки в столицу, а также сезонность аренды. То есть спрос невысокий.

— На фоне единственного аргумента в пользу роста — инфляции, все остальные аргументы работают в пользу снижения цен. Как правило, рынок растет сезонно, с августа по декабрь, примерно на 10–12 процентов, в этом году было примерно на 10. Дальше идет сезон снижения цен вплоть до апреля. В марте и апреле может быть небольшой рост, как правило, связанный с какой-то деловой активностью. Лето — это сезон полного снижения спроса в связи со снижением деловой и арендной активности, а потом опять происходит подъем в августе. В следующем году в августе, я думаю, произойдет обычный сезонный рост. При этом изменения арендных ставок по сравнению с предыдущим годом я не усматриваю, — добавил Константин Апрелев.

Ранее департамент аренды квартир компании «ИНКОМ-недвижимость» также подсчитал, что цены на аренду жилья в Москве во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, снизились примерно на 10 процентов. Потому что в период весенне-летних ограничительных мер многие иногородние арендаторы отправились домой и не вернулись в столицу. Соответственно, квартиры, в которых они проживали в Москве, освободились. Плюс увеличилось число объектов, сдаваемых на долгий срок, потому что туристов стало меньше. И в дальнейшем, отмечают специалисты, состояние рынка будет зависеть от эпидемиологической ситуации и вводимых на ее фоне ограничений. Его восстановления, роста цен на 8–10 процентов, риелторы ожидают в 2021 году.

Похожее мнение «Вечерней Москве» высказал экономический эксперт, финансист Ян Марчинский, отметив, что на данный момент спрос на аренду жилья достаточно низкий, в том числе на посуточную, загруженность тех же гостиниц маленькая.

— Многие арендодатели необъективно сейчас снижают цену и переходят на средний срок сдачи недвижимости, — констатирует собеседник «ВМ».

Тем не менее при возобновлении деловой и туристической активности специалист не исключает роста спроса на рынке аренды жилья. Но повышение цен, уверен он, резким не будет. Оно произойдет постепенно, в течение года.

— Из-за резкого скачка потребитель напугается, и арендодатели не получат своего — аренда будет непопулярна. С учетом того, что рынок серьезно просел во время пандемии, рост ставок на те же 8–10 процентов — это значительная цифра, но вполне адекватная. Потому что, с одной стороны, мы должны нивелировать эту просадку, а с другой — немного вырасти, — спрогнозировал Марчинский.

При этом специалисты «ИНКОМ-недвижимости» прогнозируют расширение предложения на рынке аренды. Число сдаваемых квартир за 11 месяцев 2020 года, по их данным, уже увеличилось на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году оно может вырасти еще на 20 процентов, в том числе за счет приобретенных квартир на фоне ажиотажного спроса.

Но собственникам, как отмечается в пресс-релизе компании, вряд ли удастся серьезно увеличить ставки на аренду. Большинство нанимателей к этому просто не готовы, и, скорее всего, переоцененные объекты они проигнорируют. Поэтому в данной ситуации, что подтверждают и слова экспертов, опрошенных «ВМ», речь идет не о серьезном повышении цен, а об их восстановлении и небольшом росте в лучшем случае.

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