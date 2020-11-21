Борьба с псевдожильем: кто выиграет от запрета строительства апартаментов
Минстрой России предложил наделить уже построенные апартаменты жилым статусом и запретить возведение новых. Для чего это делается и кто от этого выиграет, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Что такое апартаменты?
По закону это жилые помещения, не относящиеся к жилому фонду, но пригодные для проживания. Более четких критериев фактически нет.
Как объяснила «ВМ» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова, здания с такими помещениями представляют собой общественно-деловые или многофункциональные комплексы, в гостиничных номерах которых есть кухонная зона, подходящая для длительного проживания.
Эксперт условно разделила апартаменты в России на две категории: сервисные (те самые гостиницы) и псевдожилье. Первый тип, по ее словам, является вполне понятным рыночным продуктом и активно развивается в российских регионах. В него можно инвестировать, его можно сдавать в аренду и так далее.
— Рынок сервисных апартаментов наделяет проживающих гостиничным сервисом. Там всегда есть стойка reception, можно заказать завтрак, уборку номера. Такие апартаменты проходят гостиничную классификацию и признаются гостиничным комплексом по уровню «звездности», — сказала Бодрова.
Собеседница «ВМ» уточнила, что государство от владельцев помещений получает доход как от предпринимателей. Фактически с такими апартаментами проблем нет, резюмировала она.
Лазейку прикрывают
Псевдожилье, как выразилась исполнительный директор Гильдии управляющих и девелоперов, — это апартаменты «в плохом смысле слова». По факту — жилье, а по документам — гостиница. Строятся подобные апартаменты на участках, которые не пригодны для возведения жилых домов.
По словам Бодровой, с таким жильем, распространенным в основном в Москве, и собираются бороться власти. Эксперт считает, что это правильно, «не надо ухудшать условия жизни граждан». Тем не менее объектам, уже обошедшим нормативы градостроительного проектирования, власти дадут возможность стать жилыми помещениями.
Урбанист, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский назвал апартаменты «квазижильем», которое не подчиняется ни Земельному, ни Жилищному, ни Градостроительному кодексам РФ. К таким объектам, по его словам, не предъявляются требования по инсоляции, освещению и шумоизоляции, часто они расположены в санитарно-защитных зонах.
— Бум их строительства пришелся на нулевые. Сегодня вы видим наглядные результаты возведения точечных «квазижилых» объектов. В отличие от строительства жилых домов, на инвестора в данном случае не ложится нагрузка на развитие инфраструктуры: транспортной, социальной, коммунально-бытовой. Это делает проект крайне привлекательным с точки зрения экономической эффективности и абсолютно неэффективным с точки зрения формирования комплексной устойчивой городской среды, — отметил эксперт.
От запрета выиграют все
Георгиевский констатирует, что апартаменты пользуются высоким спросом на рынке недвижимости в связи с меньшей стоимостью по сравнению с квартирами с аналогичными площадями. В основном они популярны у молодежи или так называемой группы child free, для которых наличие детского сада или паркинга не в приоритете.
Запрет на строительство апартаментов — это в первую очередь поддержка вектора комплексного развития городских территорий, уверен собеседник «ВМ».
— Это гарантия невозможности строительства жилых помещений в отрыве от решения связанных с этим социально-экономических, транспортно-инженерных и иных задач. Конечно, легализация вряд ли повлияет на градостроительный контекст. В условиях сложившейся городской застройки не просто предусмотреть новое строительство детского сада или школы. Однако у города появляется возможность взять текущую ситуацию на контроль. Например, ряд задач в перспективе может быть рассмотрен и решен в рамках разработки градостроительной документации для прилегающих территорий, — добавил специалист.
Сейчас владельцы апартаментов не могут оформить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи и имущественный налог у них выше, чем у жителей аналогичной по площади квартиры. После изменения статуса помещений все — и владельцы, и потенциальные покупатели — только выиграют, уверен Георгиевский. У них, по словам эксперта, появится шанс получить постоянную прописку и уменьшить траты на коммунальные услуги.
Сами строители не против запрета строительства апартаментов в том виде, в котором их возводят сейчас, рассказал генеральный директор группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян.
— Апартаменты превратятся в гостиницы, они и строились как апарт-отели. А те, что старой постройки и были проданы как жилье, станут жильем. Фактически люди там живут, дети ходят в сады, никто никому не мешает, всем места хватает. Думаю, никаких проблем с легализацией не будет. Это правильное решение, — сказал он.
Как именно будет происходить процесс перевода нежилого помещения в жилое, пока остается неясным. Но на строительный рынок идея Минстроя существенно не повлияет, уверены спикеры.
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