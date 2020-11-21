Борьба с псевдожильем: кто выиграет от запрета строительства апартаментов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минстрой России предложил наделить уже построенные апартаменты жилым статусом и запретить возведение новых. Для чего это делается и кто от этого выиграет, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Что такое апартаменты?

По закону это жилые помещения, не относящиеся к жилому фонду, но пригодные для проживания. Более четких критериев фактически нет.

Как объяснила «ВМ» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова, здания с такими помещениями представляют собой общественно-деловые или многофункциональные комплексы, в гостиничных номерах которых есть кухонная зона, подходящая для длительного проживания.

Эксперт условно разделила апартаменты в России на две категории: сервисные (те самые гостиницы) и псевдожилье. Первый тип, по ее словам, является вполне понятным рыночным продуктом и активно развивается в российских регионах. В него можно инвестировать, его можно сдавать в аренду и так далее.

— Рынок сервисных апартаментов наделяет проживающих гостиничным сервисом. Там всегда есть стойка reception, можно заказать завтрак, уборку номера. Такие апартаменты проходят гостиничную классификацию и признаются гостиничным комплексом по уровню «звездности», — сказала Бодрова.

Собеседница «ВМ» уточнила, что государство от владельцев помещений получает доход как от предпринимателей. Фактически с такими апартаментами проблем нет, резюмировала она.

Лазейку прикрывают

Псевдожилье, как выразилась исполнительный директор Гильдии управляющих и девелоперов, — это апартаменты «в плохом смысле слова». По факту — жилье, а по документам — гостиница. Строятся подобные апартаменты на участках, которые не пригодны для возведения жилых домов.

По словам Бодровой, с таким жильем, распространенным в основном в Москве, и собираются бороться власти. Эксперт считает, что это правильно, «не надо ухудшать условия жизни граждан». Тем не менее объектам, уже обошедшим нормативы градостроительного проектирования, власти дадут возможность стать жилыми помещениями.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Урбанист, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский назвал апартаменты «квазижильем», которое не подчиняется ни Земельному, ни Жилищному, ни Градостроительному кодексам РФ. К таким объектам, по его словам, не предъявляются требования по инсоляции, освещению и шумоизоляции, часто они расположены в санитарно-защитных зонах.

— Бум их строительства пришелся на нулевые. Сегодня вы видим наглядные результаты возведения точечных «квазижилых» объектов. В отличие от строительства жилых домов, на инвестора в данном случае не ложится нагрузка на развитие инфраструктуры: транспортной, социальной, коммунально-бытовой. Это делает проект крайне привлекательным с точки зрения экономической эффективности и абсолютно неэффективным с точки зрения формирования комплексной устойчивой городской среды, — отметил эксперт.

От запрета выиграют все

Георгиевский констатирует, что апартаменты пользуются высоким спросом на рынке недвижимости в связи с меньшей стоимостью по сравнению с квартирами с аналогичными площадями. В основном они популярны у молодежи или так называемой группы child free, для которых наличие детского сада или паркинга не в приоритете.

Запрет на строительство апартаментов — это в первую очередь поддержка вектора комплексного развития городских территорий, уверен собеседник «ВМ».

— Это гарантия невозможности строительства жилых помещений в отрыве от решения связанных с этим социально-экономических, транспортно-инженерных и иных задач. Конечно, легализация вряд ли повлияет на градостроительный контекст. В условиях сложившейся городской застройки не просто предусмотреть новое строительство детского сада или школы. Однако у города появляется возможность взять текущую ситуацию на контроль. Например, ряд задач в перспективе может быть рассмотрен и решен в рамках разработки градостроительной документации для прилегающих территорий, — добавил специалист.

Сейчас владельцы апартаментов не могут оформить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи и имущественный налог у них выше, чем у жителей аналогичной по площади квартиры. После изменения статуса помещений все — и владельцы, и потенциальные покупатели — только выиграют, уверен Георгиевский. У них, по словам эксперта, появится шанс получить постоянную прописку и уменьшить траты на коммунальные услуги.

Сами строители не против запрета строительства апартаментов в том виде, в котором их возводят сейчас, рассказал генеральный директор группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян.

— Апартаменты превратятся в гостиницы, они и строились как апарт-отели. А те, что старой постройки и были проданы как жилье, станут жильем. Фактически люди там живут, дети ходят в сады, никто никому не мешает, всем места хватает. Думаю, никаких проблем с легализацией не будет. Это правильное решение, — сказал он.

Как именно будет происходить процесс перевода нежилого помещения в жилое, пока остается неясным. Но на строительный рынок идея Минстроя существенно не повлияет, уверены спикеры.

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