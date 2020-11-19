Эксперт рассказала, с какими апартаментами надо бороться

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России следует запретить апартаменты, которые являются «псевдожильем». Об этом заявила исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова, комментируя инициативу Минстроя о запрете строительства апартаментов.

Собеседница «Вечерней Москвы» пояснила, что на рынке недвижимости есть две условные категории апартаментов — сервисные и «псевдожилье». Первые фактически являются гостиницами, и это, по словам Бодровой, вполне понятный рыночный продукт, в него можно инвестировать и получать доход. Апартаменты второй категории размещают на участках, на которых нельзя возводить жилые дома.

— Либо это промышленная зона, либо общественно-деловая. И вот с «псевдожильем» — апартаментами в плохом смысле слова, и надо бороться, чтобы не ухудшать условия жизни граждан. На цивилизованном же рынке будут развиваться именно сервисные апартаменты, — считает эксперт.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ России заявили о планах запретить возведение новых и переклассифицировать в жилые помещения уже построенные апартаменты. Однако конкретных сроков рассмотрения законодательной инициативы в ведомстве не назвали.

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