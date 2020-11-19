Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказала, с какими апартаментами надо бороться
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказала, с какими апартаментами надо бороться

Руслан Давлетшин

Недвижимость

В России следует запретить апартаменты, которые являются «псевдожильем». Об этом заявила исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова, комментируя инициативу Минстроя о запрете строительства апартаментов.

Собеседница «Вечерней Москвы» пояснила, что на рынке недвижимости есть две условные категории апартаментов — сервисные и «псевдожилье». Первые фактически являются гостиницами, и это, по словам Бодровой, вполне понятный рыночный продукт, в него можно инвестировать и получать доход. Апартаменты второй категории размещают на участках, на которых нельзя возводить жилые дома.

— Либо это промышленная зона, либо общественно-деловая. И вот с «псевдожильем» — апартаментами в плохом смысле слова, и надо бороться, чтобы не ухудшать условия жизни граждан. На цивилизованном же рынке будут развиваться именно сервисные апартаменты, — считает эксперт.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ России заявили о планах запретить возведение новых и переклассифицировать в жилые помещения уже построенные апартаменты. Однако конкретных сроков рассмотрения законодательной инициативы в ведомстве не назвали.

Читайте также: Почти 120 тысяч москвичей получат квартиры по реновации в ближайшие три года

новое жильепокупка жильясобственники жилья
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте