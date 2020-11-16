Почти 120 тысяч москвичей получат квартиры по реновации в ближайшие три года

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В ближайшие три года почти 120 тысяч жителей столицы получат квартиры по программе реновации. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в ближайшие годы для расселения участников программы реновации в столице построят 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Это позволит предоставить квартиры 118 тысячам горожан.

В настоящее время идет или уже закончено переселение жителей из 183 старых домов в 58 новостроек. Всего переезжают 27 тысяч человек. Из них новые квартиры уже получили 21,6 тысячи горожан.

По программе реновации построили 75 домов. На данный момент ведется проектирование и строительство 260 зданий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Началось заселение 60-й новостройки по программе реновации в Москве