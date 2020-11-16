Началось заселение 60-й новостройки по программе реновации в Москве
В столичном районе Перово началось заселение 60-го дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
По его словам, переселение началось из домов № 29, корпус 1, 27, корпус 2, и 27, корпус 3, на Зеленом проспекте. Их жители переедут в новые квартиры в доме 27а по Зеленому проспекту.
— Это шестидесятый дом, переданный под заселение с момента запуска программы реновации в Москве, и четвертый в Восточном административном округе, — сказал Левкин.
Он напомнил, что с помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» москвичи получат электронное уведомление по основным этапам переселения по реновации.
Новый дом рассчитан на 144 квартиры, на первом этаже разместился Центр информирования по переселению. В районе Перово жители 196 домов переедут в новые квартиры домов, построенных по реновации. Пять домов будут реконструированы после расселения, остальные снесут.
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