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Более ста семей начнут переселение по реновации на северо-востоке Москвы до конца года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более ста семей начнут переселение по реновации на северо-востоке Москвы до конца года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Анненская улица, 9 Карта всех событий

Свыше ста семей до конца 2020 года начнут переезд по программе реновации в два дома в районах Марьина роща и Южное Медведково. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, дома находятся по адресу улица Анненская, дом 9, проезд Дежнева, дом 6. К концу года переселение обеспечат для 108 семей.

— С началом переселения дома № 9 на улице Анненской будет дан старт программе реновации в районе Марьина роща. Здесь в программу реновации включено 24 дома, где проживают около четырех тысяч жителей. В Южном Медведково таких домов 10, в которых проживают две тысячи человек, — уточнил руководитель ведомства.

Ранее он сообщил, что на западе столицы программу реновации жилья реализуют в четырех районах округа. За 2020 год почти 300 семей переехали в новое жилье.

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