Почти 300 семей на западе Москвы переехали по программе реновации

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

На западе столицы программу реновации жилья реализуют в четырех районах округа. За 2020 год почти 300 семей переехали в новое жилье. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.​

По его словам, программа реновации на западе столицы началась в 2018 году.

— Сейчас она реализуется в четырех районах округах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. К настоящему времени идет переселение жителей 47 домов в 11 новостроек. В 2020 году новое жилье получили 296 семей, — уточнил Левкин.

Отмечается, что всего в Западном административном округе столицы в программу включено 559 домов. Там проживает 105 тысяч жителей. Для волнового переселения подобрали 47 «стартовых» площадок.

Как рассказал глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов, на данный момент на западе столицы строятся 13 домов по реновации.

— С момента старта программы реновации в округе введено в эксплуатацию 14 жилых домов для переселения по программе реновации, — заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Бескудниковском районе Москвы началось строительство жилого дома по программе реновации. Дом будет расположен по адресу Коровинское шоссе, владение 10. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.

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