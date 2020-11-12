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Строительство дома по реновации началось в Бескудниковском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Строительство дома по реновации началось в Бескудниковском районе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Коровинское шоссе, 10 Карта всех событий

В Бескудниковском районе Москвы началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом будет расположен по адресу Коровинское шоссе, владение 10. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. В доме будет 306 квартир. Первый этаж станет нежилым. Здесь расположатся лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков.

Прилежащую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Кроме того, они установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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