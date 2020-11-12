Переселение 57 семей по реновации начнется в Можайском районе до конца года
На западе столицы запланировано переселение жителей Можайского района по программе реновации. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он отметил, что новоселье смогут отпраздновать 57 семей из этого района.
— Жильцы дома № 16, корпус 1, на улице Кубинке смогут начать переселение по программе реновации уже до конца этого года. Им будут предложены варианты нового жилья в соседней новостройке по адресу улица Кубинка, владение 18, корпус 2 (присвоенный адрес улица Кубинка, дом 18/2), — уточнил Левкин.
По его словам, на данный момент в Можайском районе в стадии переселения находятся восемь домов, четыре из которых демонтированы.
— На месте снесенного дома № 16, корпус 1, будет образована площадка под новое строительство, что обеспечит непрерывное «волновое» переселение жителей, — рассказал глава ведомства.
Всего в Можайском районе в программу включено 148 жилых домов. Там проживают более 25 тысяч жителей, утверждено 10 «стартовых» площадок.
Ранее Сергей Левкин сообщил, что восемь социальных объектов по программе реновации планируется построить в столичном районе Выхино-Жулебино.
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