Переселение 57 семей по реновации начнется в Можайском районе до конца года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кубинка, 18к1 Карта всех событий

На западе столицы запланировано переселение жителей Можайского района по программе реновации. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что новоселье смогут отпраздновать 57 семей из этого района.

— Жильцы дома № 16, корпус 1, на улице Кубинке смогут начать переселение по программе реновации уже до конца этого года. Им будут предложены варианты нового жилья в соседней новостройке по адресу улица Кубинка, владение 18, корпус 2 (присвоенный адрес улица Кубинка, дом 18/2), — уточнил Левкин.

По его словам, на данный момент в Можайском районе в стадии переселения находятся восемь домов, четыре из которых демонтированы.

— На месте снесенного дома № 16, корпус 1, будет образована площадка под новое строительство, что обеспечит непрерывное «волновое» переселение жителей, — рассказал глава ведомства.

Всего в Можайском районе в программу включено 148 жилых домов. Там проживают более 25 тысяч жителей, утверждено 10 «стартовых» площадок.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что восемь социальных объектов по программе реновации планируется построить в столичном районе Выхино-Жулебино.

Читайте также: Дом по реновации начали строить в Лосиноостровском районе