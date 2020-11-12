Строительство восьми социальных объектов по реновации запланировано в Выхино-Жулебино 

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Восемь социальных объектов по программе реновации появится в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в микрорайонах 128 Б-В, 137-138 и 136 района Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы будут построены восемь объектов социального назначения.

— Среди них школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что в микрорайоне 128 Б-В появятся образовательное учреждение на 400 мест, поликлиника на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Левкин уточнил, что в микрорайонах 137-138 построят школу и детский сад на 400 и 150 мест. В 136 микрорайоне предусмотрено возведение детского сада с бассейном на 300 мест и ФОКа с возможностью занятий водными видами спорта. Дополнительно создадут образовательный комплекс на 900 человек.

В столичном районе Выхино-Жулебино в программу реновации включили 60 жилых домов, в которых проживает более 14,7 тысячи жителей. Для организации волнового переселения утверждены три «стартовые» площадки, находящиеся на улице Академика Скрябина, Самаркандском бульваре, Ферганском проезде.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации начали строить в Лосиноостровском районе столицы.

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