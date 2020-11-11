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Переселение жителей Войковского района по реновации начнется до конца 2020 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переселение жителей Войковского района по реновации начнется до конца 2020 года

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Нарвская улица, вл5 Карта всех событий

Переселение жителей улицы Нарвской в Войковском районе в новые дома, построенные по программе реновации, начнется до конца текущего года. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В целях организации волнового переселения в районе Войковский уже подобраны две площадки на Нарвской улице, владение 5 (присвоенный адрес — Нарвская улица, дом 5а) и владение 5, корпус 1, для возведения современного жилья. По первому адресу новостройка уже готова, в конце текущего года в нее начнут переезжать первые 185 жителей старой пятиэтажки, — цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Когда дом на Нарвской полностью расселят, его начнут демонтировать с помощью технологии «умного сноса». На освободившейся площади начнется строительство нового здания.

Всего на севере столицы, по словам Левкина, получили новые квартиры порядка 1,4 тысячи москвичей.

Ранее сообщалось, что строительство дома по реновации завершилось на севере Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок

север Москвыреновациярайон Войковский
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