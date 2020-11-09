Строительство дома по реновации завершилось на Долгопрудной улице

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Долгопрудная улица, 7 Карта всех событий

На севере Москвы завершилось строительство дома по программе реновации. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здание находится на улице Долгопрудной, владение 7. В настоящее время готовятся документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Всего в здании размещено 148 квартир. Для каждой из них установлены короба под кондиционеры. Первый этаж будет нежилым. Здесь расположатся кафе, аптеки, магазины и сервисные службы.

Территорию вокруг жилого дома благоустроили. Рабочие установили детские и спортивные площадки, а также оборудовали зоны отдыха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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