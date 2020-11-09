Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»

Виктория Родимкина

Город

В Москве более 108 тысяч горожан воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации». Инструкция помогает жителям больше узнать о переселении, о возможности докупить дополнительную площадь, а также понять схему действий после получения ключей.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в 2020 году сервисом воспользовались более 90 тысяч человек.

— С момента появления сервиса на официальном сайте mos.ru в ноябре 2019 года его посетили уже более 108 тысяч столичных жителей, — рассказал Левкин.

Он отметил, что разработкой сервиса занимались специалисты департаментов градостроительной политики и информационных технологий Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что этот проект является первым на mos.ru, который способен анализировать заданные параметры, а затем выдать индивидуальные рекомендации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что под заселение по программе реновации на юго-западе Москвы были отданы 10 жилых домов.

Читайте также: Москвичи получат уведомления по электронной почте об этапах программы реновации

новое жильереновацияпереезды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте