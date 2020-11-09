Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»

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В Москве более 108 тысяч горожан воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации». Инструкция помогает жителям больше узнать о переселении, о возможности докупить дополнительную площадь, а также понять схему действий после получения ключей.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в 2020 году сервисом воспользовались более 90 тысяч человек.

— С момента появления сервиса на официальном сайте mos.ru в ноябре 2019 года его посетили уже более 108 тысяч столичных жителей, — рассказал Левкин.

Он отметил, что разработкой сервиса занимались специалисты департаментов градостроительной политики и информационных технологий Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что этот проект является первым на mos.ru, который способен анализировать заданные параметры, а затем выдать индивидуальные рекомендации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что под заселение по программе реновации на юго-западе Москвы были отданы 10 жилых домов.

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