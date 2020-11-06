Москвичи получат уведомления по электронной почте об этапах программы реновации

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Жители столицы, которые участвуют в программе реновации и зарегистрированы на официальном сайте мэра Москвы, будут получать электронные уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте. Данные меры были приняты в рамках нового этапа развития городских электронных услуг и сервисов.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в ноябре первые уведомления получат жители 22 домов, которые расположены в четырех районах города: в Ростокине, Перове, Северном Измайлове и Крюкове. Таким образом у москвичей появился еще один удобный канал получения оперативной информации о программе.

В электронных уведомлениях жители столицы получат сведения о старте переселения дома. Также горожанам придет письмо с предложением новой квартиры и проектом договора на новое жилье с приглашением на подписание договора.

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