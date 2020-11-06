Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи получат уведомления по электронной почте об этапах программы реновации
Фото: freepik.com

Москвичи получат уведомления по электронной почте об этапах программы реновации

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Жители столицы, которые участвуют в программе реновации и зарегистрированы на официальном сайте мэра Москвы, будут получать электронные уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте. Данные меры были приняты в рамках нового этапа развития городских электронных услуг и сервисов.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в ноябре первые уведомления получат жители 22 домов, которые расположены в четырех районах города: в Ростокине, Перове, Северном Измайлове и Крюкове. Таким образом у москвичей появился еще один удобный канал получения оперативной информации о программе.

В электронных уведомлениях жители столицы получат сведения о старте переселения дома. Также горожанам придет письмо с предложением новой квартиры и проектом договора на новое жилье с приглашением на подписание договора.

Читайте также: Расселение жителей восьми домов по реновации в столице завершили в октябре

жильереновацияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Все мнения
О проекте