Расселение жителей восьми домов по реновации в столице завершили в октябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 89 Карта всех событий

В октябре 2020 года завершили расселение восьми домов по программе реновации жилья в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с начала года по реновации было отселено 35 зданий, девять из них уже демонтировали.

— В октябре завершилось расселение более 360 семей, проживающих по адресам: Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 2; Варшавское шоссе, дом 80; улица Введенского, дом 5, корпус 3; улица Лобачевского, дом 36; дома № 3, 33, 34, 36 в поселке Армейском, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что жилые дома по реновации находятся в 16 районах и в 7 административных округах Москвы. В соответствии с едиными стандартами программы, жителям столицы предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала запуска программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть из них была передана под заселение.

— В настоящее время строится и проектируется еще 259 домов на 4,3 миллиона квадратных метров. Всего в работе 464 «стартовые» площадки, — отметил Бочкарев.

Накануне стало известно, что дом по программе реновации жилья введут в эксплуатацию в Обручевском районе столицы в 2021 году. Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Там разместят 127 квартир, больше всего будет двухкомнатных — 90. Первый этаж сделают нежилым, его отдадут под магазины, аптеки и службы.

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