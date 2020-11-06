Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Расселение жителей восьми домов по реновации в столице завершили в октябре
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Расселение жителей восьми домов по реновации в столице завершили в октябре

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 89 Карта всех событий

В октябре 2020 года завершили расселение восьми домов по программе реновации жилья в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с начала года по реновации было отселено 35 зданий, девять из них уже демонтировали.

— В октябре завершилось расселение более 360 семей, проживающих по адресам: Дмитровское шоссе, дом 89, корпус 2; Варшавское шоссе, дом 80; улица Введенского, дом 5, корпус 3; улица Лобачевского, дом 36; дома № 3, 33, 34, 36 в поселке Армейском, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что жилые дома по реновации находятся в 16 районах и в 7 административных округах Москвы. В соответствии с едиными стандартами программы, жителям столицы предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала запуска программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть из них была передана под заселение.

— В настоящее время строится и проектируется еще 259 домов на 4,3 миллиона квадратных метров. Всего в работе 464 «стартовые» площадки, — отметил Бочкарев.

Накануне стало известно, что дом по программе реновации жилья введут в эксплуатацию в Обручевском районе столицы в 2021 году. Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Там разместят 127 квартир, больше всего будет двухкомнатных — 90. Первый этаж сделают нежилым, его отдадут под магазины, аптеки и службы.

Читайте также: Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы

новостройкареновацияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте