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Дом по реновации сдадут в следующем году в Обручевском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по реновации сдадут в следующем году в Обручевском районе

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Гарибальди, 18 Карта всех событий

Дом по программе реновация жилья введут в эксплуатацию в Обручевском районе столицы в 2021 году. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Там разместят 127 квартир, больше всего будет двухкомнатных — 90. Первый этаж сделают нежилым, его отдадут под магазины, аптеки и службы.

Под домом соорудят парковку. А территорию рядом с новостройкой благоустроят, поставят там детские и спортивные площадки.

— На территории ЮЗАО в программу реновации включено 520 ветхих жилых домов, — приводятся слова Загрутдинова на официальном сайте мэра Москвы.

Для переселения в округе подобрали 47 «стартовых» площадок.

Читайте также: Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы

ЮЗАОреновациядом
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