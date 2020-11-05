Дом по реновации сдадут в следующем году в Обручевском районе
Дом по программе реновация жилья введут в эксплуатацию в Обручевском районе столицы в 2021 году. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройку возводят по индивидуальному проекту. Там разместят 127 квартир, больше всего будет двухкомнатных — 90. Первый этаж сделают нежилым, его отдадут под магазины, аптеки и службы.
Под домом соорудят парковку. А территорию рядом с новостройкой благоустроят, поставят там детские и спортивные площадки.
— На территории ЮЗАО в программу реновации включено 520 ветхих жилых домов, — приводятся слова Загрутдинова на официальном сайте мэра Москвы.
Для переселения в округе подобрали 47 «стартовых» площадок.
Читайте также: Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы