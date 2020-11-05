Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Три проекта жилых домов по программе реновации жилья согласовали на юге Москвы с начала 2020 года. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Новостройки появятся в трех районах. Квартиры в этих домах получат 650 семей.

— Дома будут возведены в трех районах округа: на Севастопольском проспекте в Донском районе, в Пересветовом переулке в Даниловском районе и на улице Речников в Нагатинском Затоне, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что с начала запуска программы реновации в Москве появилось уже 75 новых домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино строятся семь новых домов по программе реновации.

Читайте также: Пять домов по реновации в Зеленограде начнут расселять в ноябре

ЮАО Москвыреновациястроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Все мнения
О проекте