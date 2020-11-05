Дома по реновации появятся в трех районах ЮАО Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Три проекта жилых домов по программе реновации жилья согласовали на юге Москвы с начала 2020 года. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Новостройки появятся в трех районах. Квартиры в этих домах получат 650 семей.

— Дома будут возведены в трех районах округа: на Севастопольском проспекте в Донском районе, в Пересветовом переулке в Даниловском районе и на улице Речников в Нагатинском Затоне, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что с начала запуска программы реновации в Москве появилось уже 75 новых домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино строятся семь новых домов по программе реновации.

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