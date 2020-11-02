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Пять домов по реновации в Зеленограде начнут расселять в ноябре
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пять домов по реновации в Зеленограде начнут расселять в ноябре

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица, 12АКарта всех событий

В Зеленограде до конца ноября планируют начать расселение жителей пяти домов по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 2 ноября.

По его словам, новое жилье по реновации предоставят семьям, проживающим в домах 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице.

Новые дома находятся в районах Крюково и Старое Крюково. Они расположены по адресам Георгиевский проспект, корпус 1934 и корпус 1935, Солнечная аллея, корпус 934.

Сергей Левкин отметил, что в Зеленограде собираются расселить и снести 34 дома, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

С момента старта программы реновации в столице уже ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых уже передана под заселение. На сегодняшний день строится еще 259 домов.

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город Зеленоградреновациярасселение домов
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