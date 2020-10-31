Восемь домов по программе реновации сдали в Москве за неделю

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

За прошедшую неделю сразу восемь новых домов по программе реновации жилья в столице получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что жилье сдали в проезде Дежнева, Обручевском квартале, на улице Кубинке, улице Гжатской, улице Октябрьской, в 5-м Рощинском проезде, а также на улице Нарвской.

— Это значит, что около 1,1 тысячи семей в скором времени обретут новое комфортное жилье. Новостройки располагаются в шести столичных округах, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

По его словам, проектирование и строительство домов для запуска второй волны переселения начнется в ближайшее время.

На данный момент в режиме стройки находятся 175 домов, в проектировании — 84 объекта.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что готовность западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, включающего в себя четыре станции, составляет 60 процентов. Он отметил, что участок протяженностью девять километров состоит из станций «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Терехово» — бывшая «Мневники» и «Кунцевская».

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