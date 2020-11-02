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Семь домов по реновации начали строить в столичном районе Люблино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Семь домов по реновации начали строить в столичном районе Люблино

Виктория Родимкина

Город

В столичном районе Люблино строятся семь новых домов по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 2 ноября.

Он отметил, что еще один дом находится на стадии проекта. Всего в Люблине новое жилье получат жители 152 домов.

— Для переселения подобрано 12 стартовых площадок, — сказал глава департамента.

Он отметил, что в квартирах появятся автоматизированные счетчики воды, тепла, электроэнергии. На первых этажах домов будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения, такие как магазины, салоны красоты, детские кружки.

Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках реновации в Люблине планируют построить семь детских садов, пять школ, поликлиники и школы искусств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

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реновацияЛюблиностроительство
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